Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (230/2026) Feuer in Wohnhaus an der Hannoverschen Straße - Mehrere Menschen leicht verletzt, Brandursache unklar

Erstmeldung

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße

Sonntag, 2. August 2026, gegen 01.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Apartment im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hannoverschen Straße ist Sonntagnacht (02.08.26) gegen 01.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die brandbetroffene Wohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten stellten bereits im Treppenhaus eine massive Rauchentwicklung fest und begannen sofort mit der Evakuierung des Gebäudes. Hierbei konnte der Brandherd in dem Apartment lokalisiert und mit ersten Löschversuchen begonnen werden. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brandstelle anschließend vollends ab.

Infolge der Rauchentwicklung wurden nach Erstinformationen insgesamt zehn Personen, darunter der 28 Jahre alte Wohnungsmieter und vier Polizeibeamte, durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Der Mieter und ein Polizist mussten zur weiteren Untersuchung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden.

Durch das Feuer entstand nach ersten vorläufigen Schätzungen ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Das brandbetroffene Apartment ist aktuell nicht mehr bewohnbar, alle weiteren Wohnungen des Hauses können weiterhin genutzt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Es wird nachberichtet.

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