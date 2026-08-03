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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (231/2026) Apartmentbrand an der Hannoverschen Straße - Ermittlungen gegen Mieter wegen Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet, 28-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem Brand in einem Apartment Sonntagnacht an der Hannoverschen Straße (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/63257119, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen den Mieter der Wohnung wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.

Der 28-Jährige ist nach derzeitigem Stand dringend verdächtig, das Feuer in seiner Wohnung selbst entfacht zu haben. Entsprechende Hinweise hatten sich bereits Sonntagnacht während der Sachverhaltsaufnahme ergeben. Der Tatverdächtige wurde aufgrund dessen vor Ort vorläufig festgenommen.

Den Ermittlungen zufolge, soll der 28-Jährige unmittelbar vor Ausbruch des Feuers in seinem Apartment randaliert haben. Hausbewohnende hörten dies und riefen die Polizei.

Bei Eintreffen der ersten Funkstreifen, war das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses bereits stark verraucht. Als Quelle konnte letztlich das Apartment des Mannes lokalisiert werden.

Die Motivation des 28-Jährigen ist noch unklar. Er wurde am Montag (03.08.26) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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