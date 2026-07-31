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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (228/2026) Brand in leerstehender Lagerhalle in Adelebsen - Rund 50.000 Euro Gesamtschaden, Ursache bislang unklar, Brandstelle für Ermittlungen beschlagnahmt

Göttingen (ots)

Adelebsen, Ladestraße

Freitag, 31. Juli 2026, gegen 02.50 Uhr

ADELEBSEN (jk) - Beim Brand einer Lagerhalle ist Freitagnacht (31.07.26) in Adelebsen (Landkreis Göttingen) nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Von dem Betrag entfallen ca. 10.000 Euro auf vorhanden gewesenes Inventar. Menschen wurden nicht verletzt.

Das brandbetroffene Gebäude steht grundsätzlich leer, wurde aber nach vorliegenden Informationen von ortsansässigen Vereinen teilweise als Lagerstätte genutzt.

Brandlegung als Ursache nicht auszuschließen

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Aufgrund erster gewonnener Erkenntnisse ist auch eine Brandlegung nicht auszuschließen. Die Polizei beschlagnahmte die Brandörtlichkeit noch in der Nacht für die entsprechenden Ermittlungen. Ein Betreten der Brandstelle war bislang nicht möglich.

Zeugen waren gegen 02.50 Uhr durch ein verdächtiges Knistern auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert, die in der Folge mit einer Vielzahl an Kräften anrückte, um die Flammen zu löschen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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