POL-GÖ: (228/2026) Brand in leerstehender Lagerhalle in Adelebsen - Rund 50.000 Euro Gesamtschaden, Ursache bislang unklar, Brandstelle für Ermittlungen beschlagnahmt
Göttingen (ots)
Adelebsen, Ladestraße
Freitag, 31. Juli 2026, gegen 02.50 Uhr
ADELEBSEN (jk) - Beim Brand einer Lagerhalle ist Freitagnacht (31.07.26) in Adelebsen (Landkreis Göttingen) nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Von dem Betrag entfallen ca. 10.000 Euro auf vorhanden gewesenes Inventar. Menschen wurden nicht verletzt.
Das brandbetroffene Gebäude steht grundsätzlich leer, wurde aber nach vorliegenden Informationen von ortsansässigen Vereinen teilweise als Lagerstätte genutzt.
Brandlegung als Ursache nicht auszuschließen
Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Aufgrund erster gewonnener Erkenntnisse ist auch eine Brandlegung nicht auszuschließen. Die Polizei beschlagnahmte die Brandörtlichkeit noch in der Nacht für die entsprechenden Ermittlungen. Ein Betreten der Brandstelle war bislang nicht möglich.
Zeugen waren gegen 02.50 Uhr durch ein verdächtiges Knistern auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert, die in der Folge mit einer Vielzahl an Kräften anrückte, um die Flammen zu löschen.
Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
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