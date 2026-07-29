Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (226/2026) Brand einer Betriebshalle in Herzberg - Feuerwehren im Großeinsatz, vier Einsatzkräfte durch Rauchgas leicht verletzt, Brandursache und Schadenshöhe noch unklar

Göttingen (ots)

Herzberg, Bahnhofstraße

Dienstag, 28. Juli 2026, gegen 16.45 Uhr

HERZBERG (jk) - Beim Brand einer Betriebshalle in Herzberg (Landkreis Göttingen) sind am Dienstagnachmittag (28.07.26) zwei eingesetzte Feuerwehrmänner und zwei Mitarbeitende des Rettungsdienstes durch Rauchgas leicht verletzt worden. Zwei weitere Einsatzkräfte klagten über anderweitige gesundheitliche Probleme und mussten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt waren geschätzt etwa 300 Feuerwehrkräfte der umliegenden Städte und Ortschaften im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, steht noch nicht fest. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Für die Dauer der umfangreichen Löscharbeiten musste der Bereich rund um die Halle sowie angrenzende Straßen abgesperrt werden. Von ca. 20.30 Uhr bis zum frühen Mittwochmorgen gegen 04.30 Uhr waren auch die Bundesstraßen 27 und 243 im Bereich Herzberg von Sperrungen betroffen.

Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen im Moment noch keine Angaben vor. Auch ist bislang unklar, warum das Feuer am Nachmittag ausbrach. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Ein Betreten der Brandstelle war am Mittwoch (29.07.26) noch nicht möglich.

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