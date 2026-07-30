Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (227/2026) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Hann. Münden-Hedemünden: Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Hedemünden, Königsberger Straße Nacht zu Dienstag, 21. Juli 2026

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Hann. Mündener Ortsteil Hedemünden (Landkreis Göttingen) hat ein Unbekannter in der Nacht zum 21. Juli (Dienstag) versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Tat ereignete sich an der Königsberger Straße. Ersten Ermittlungen zufolge, brach der Täter die Kellertür des Hauses auf. Es wird angenommen, dass er anschließend gestört wurde und deshalb von der weiteren Tatausführung abließ. Gestohlen wurden nichts. Der verursachte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen vermutlich etwa 250 Euro.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt und bitte Anwohnende oder sonstige Zeugen, denen in dem Wohngebiet in letzter Zeit verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

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