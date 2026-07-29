PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (225/2026) Vermisste 14-Jährige aus Bovenden wohlbehalten aufgetaucht - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

BOVENDEN/NORTHEIM (jk) - Die seit Freitag vermisst gewesene 14-Jährige aus Bovenden (wir berichteten), ist am Dienstagabend (28.07.26) wohlbehalten in Northeim angetroffen worden. Zuvor hatte sich die Schülerin bei ihren Eltern gemeldet.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen wurde damit eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung mit dem Bild der Gesuchten aus dem Presseportal entfernt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren