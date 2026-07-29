Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (225/2026) Vermisste 14-Jährige aus Bovenden wohlbehalten aufgetaucht - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

BOVENDEN/NORTHEIM (jk) - Die seit Freitag vermisst gewesene 14-Jährige aus Bovenden (wir berichteten), ist am Dienstagabend (28.07.26) wohlbehalten in Northeim angetroffen worden. Zuvor hatte sich die Schülerin bei ihren Eltern gemeldet.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen wurde damit eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung mit dem Bild der Gesuchten aus dem Presseportal entfernt.

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