Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (233/2026) Zigarettenautomat in Ortsteil von Bad Sachsa gesprengt - Rund 5.000 Euro Schaden, Täter flüchtig

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, OT Tettenborn-Kolonie, Steinlohstraße Mittwoch, 29. Juli 2026, gegen 02.30 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Im Ortsteil Tettenborn-Kolonie (Bad Sachsa, Landkreis Göttingen) haben Unbekannte Ende Juli einen Zigarettenautomaten vermutlich mit einem Böller gesprengt. Das Gerät wurde bei der Explosion erheblich beschädigt. Die Polizei stellte Reste des pyrotechnischen Gegenstandes und mehrere Schachteln Zigaretten bei der Befundaufnahme sicher. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zum 29. Juli (Montag) an der Steinlohstraße. Erste Schätzungen gehen von einem verursachten Gesamtschaden in Höhe von rund 5.000 Euro aus.

Eine Anwohnerin hatte in der Nacht gegen 02.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um die genaue Tatzeit handelt.

Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

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