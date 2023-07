Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (309/2023) Verfolgungsfahrt auf B27 -Autofahrer hatte keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen

Göttingen (ots)

B27 neu in Fahrtrichtung Holtensen, später Ortsteil Holtensen Sonntag, 09.07.2023, gegen 13:04 Uhr

GÖTTINGEN (lg) -Am Sonntagmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein PKW Renault auf der B27 neu auf, der im einspurigen Baustellenbereich in Fahrtrichtung Holtensen, plötzlich nach links ins Baufeld ausscherte und mehrere Fahrzeuge verbotswidrig überholte. Die Streife schloss daraufhin zu dem Fahrzeug auf, um es zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer beschleunigte sein Fahrzeug beim Erkennen des Streifenwagens und verließ die B27 an der Abfahrt Holtensen unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln. Hierbei kam es zu mindestens einer gefährlichen Beinahekollision mit dem Gegenverkehr.

Im Ortsteil Holtensen wurde das Fahrzeug geparkt festgestellt. Der Autofahrer war im Begriff zu Fuß zu flüchten. Durch mehrere zwischenzeitig hinzugezogene Unterstützungskräfte wurde die Verfolgung quer durch Holtensen aufgenommen. Die Flucht verlief über mehrere Grundstücke, durch Gärten und über Zäune, bis der Beschuldigte schließlich durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige Göttinger nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hat. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Göttinger eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Verkehrsteilnehmende, die dem flüchtigen Renault ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

