Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (241/2023) Betrunkener belästigt Kinder auf Spielplatz am Göttinger Kiessee - 49-Jähriger leistet Widerstand bei seiner Festnahme. Polizei sucht nach weiteren Geschädigten

Göttingen (ots)

Göttingen, Sandweg, Kinderspielplatz am Kiessee (Westseite) Montag, 29. Mai 2023, gegen 16.00 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Ein mutmaßlich stark alkoholisierter Mann aus Göttingen löste am gestrigen Pfingstmontag (29.05.23) einen Polizeieinsatz an der Westseite des Göttinger Kiessees aus. Der 49-Jährige soll dabei auf dem Spielplatz spielende Kinder scheinbar wahllos belästigt und hartnäckig die Nähe zu ihnen gesucht haben.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wählten gegen 16.00 Uhr mehrere besorgte Eltern den Polizeinotruf und berichteten von einem unbekannten Mann im Bereich des Spielplatzes, welcher die Nähe zu den Kindern suchte, diese anstarrte und dabei auch versucht haben will, diese zu berühren. Durch das Einschreiten eines couragierten Zeugen, welcher den Mann direkt ansprach und in seine Schranken wies, konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden. Kinder wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, auch kam es nach aktuellem Erkenntnisstand zu keinem Übergriff.

Vor Ort eingesetzte Beamtinnen und Beamte der Göttinger Polizei konnte den Mann schnell ausfindig machen und einer Personenkontrolle unterziehen. Hierbei verhielt er sich wenig kooperativ und wurde gegenüber den Beamten zunehmend ausfallend. Im Rahmen der Feststellung seiner Identität sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Dem versuchte er sich zu widersetzen und sperrte sich mit voller Kraft gegenüber den Beamten. Nur unter erhöhtem Kraftaufwand gelang es schließlich, dem 49-Jährigen Handfesseln anzulegen und zur Dienststelle zu bringen. Verletzt wurde dabei niemand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit einem RTW in eine Fachklinik für Psychische Erkrankungen gebracht, wo er sich einer Fachärztin vorstellen wird.

Aufgrund der Gesamtsituation können die Ermittler nicht ausschließen, dass es durch den Mann bereits im Vorfeld zu ähnlichen Tathandlungen im Bereich des Kiessees (oder auf den Weg dorthin) gekommen ist, die der Polizei bislang noch nicht angezeigt wurden. Betroffene werden daher dringend gebeten, sich mit der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell