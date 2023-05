Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (239/2023) Spielzeugpistole löste Polizeieinsatz am ZOB aus - Gesuchter Verdächtiger ist identifiziert

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Der unbekannte Mann, der nach Zeugenangaben am Dienstagmorgen (23.05.23) auf dem Göttinger ZOB mit einem "waffenähnlichen Gegenstand" hantiert haben soll (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5515947), ist identifiziert. Es handelt sich bei ihm um einen 41 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Northeim. Der verdächtige Gegenstand, der von Zeugen bei ihm beobachtet worden war und in der Folge einen größeren Polizeieinsatz auslöste, war eine Spielzeugpistole.

Ein Zeuge vom Dienstagmorgen hatte den Gesuchten am Donnerstagmorgen (25.05.23) gegen 07.20 Uhr ebenfalls auf dem ZOB wiedererkannt. Der Jugendliche alarmierte sofort die Polizei. Beamte trafen den 41-Jährigen kurz danach in einem Geschäft im Bahnhof an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Verdächtige Gegenstände fanden die Ermittler bei ihm nicht.

In seiner Befragung zum Geschehenen gab der Northeimer an, dass er am besagten Dienstagmorgen auf dem ZOB unter einer der Sitzbänke eine Soft-Air-Spielzeugpistole gefunden und an sich genommen habe. Diese befände sich seitdem bei ihm zuhause.

Eine Funkstreife der Polizei Northeim suchte noch während der andauernden Personenkontrolle die Wohnschrift des Mannes auf und stellte die Nachbildung sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell