POL-GÖ: (238/2023) Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung beim Maifeuer in Rüdershausen - Polizei Duderstadt sucht nach zwei unbekannten Männern

Göttingen (ots) - Göttingen, Straßburgstraße Nacht zu Dienstag, 23. Mai 2023 GÖTTINGEN (jk) - Aus einem zuvor aufgebrochenen Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in der Göttinger Straßburgstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (23.05.23) zwei neuwertige E-Bikes im geschätzten Gesamtwert von rund ...

mehr