Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Tragischer Brand in Asylunterkunft mit einem Toten

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27. Juni 2026) kam es in Recklinghausen zu einem tragischen Wohnungsbrand in einer Asylunterkunft, bei dem eine Person leider verstarb.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 00:50 Uhr durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage (BMA) einer Asylunterkunft zur Herner Straße alarmiert. Bereits beim Ausrücken der Kräfte der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee, die sich nur wenige Meter stadteinwärts befindet, konnten diese eine massive Rauchentwicklung feststellen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle stand die vordere Hälfte der Wohncontainer, die als Asylunterkunft dienen, bereits in Vollbrand. Zahlreiche Personen konnten sich eigenständig ins Freie retten und befanden sich vor dem Objekt. Eine zunächst unklare Anzahl von Personen galt dennoch als vermisst. Während der weiteren Erkundung zündeten weitere Teile der Wohncontainer durch.

Der Einsatzleiter ließ umgehend die Alarmstufe erhöhen und eine Personensuche einleiten. Aufgrund der zunächst unklaren Anzahl vermisster Personen wurde für den Rettungsdienst die Alarmstufe "MANV 5 - Massenanfall von Verletzten bis zu fünf Personen" ausgelöst.

Trupps der Feuerwehr durchsuchten unter schwerem Atemschutz die Wohncontainer. Dabei konnten sie in einem der Räume eine Person nur noch tot auffinden.

Die insgesamt vierzehn weiteren Bewohner blieben unverletzt und kamen vorübergehend in den Räumlichkeiten der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) unter.

Die Löschmaßnahmen wurden durch den Einsturz der Decke im Einsatzverlauf erschwert, zeigten jedoch dennoch Erfolg.

Aufgrund der tropischen Temperaturen in der Nacht war der Einsatz für die Einsatzkräfte sehr kräftezehrend.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden Nachlöscharbeiten sowie Brandkontrollen durchgeführt. Die Feuerwehr unterstützte zudem die Polizei bei der Leichenbergung.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 04:30 Uhr an. Die Wohncontainer wurden durch das Feuer vollständig zerstört und sind nicht mehr bewohnbar. Alle weiteren Bewohner kamen in anderen Bauteilen der Unterkunft an der Herner Straße unter.

Die Feuerwehr war mit Kräften der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, dem Einsatzleitdienst, den ehrenamtlichen Einheiten Altstadt, Süd und Hochlar sowie zahlreichen Rettungsmitteln aus dem Kreis Recklinghausen vor Ort im Einsatz. Der ehrenamtliche Löschzug Suderwich sicherte währenddessen den Grundschutz für das Stadtgebiet von der Feuer- und Rettungswache aus. Weitere städtische Fachbereiche sowie der KSR unterstützten die Maßnahmen noch in der Nacht an der Einsatzstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell