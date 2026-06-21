FW-RE: Brand im Gebäude der Lebenshilfe in Recklinghausen: Niemand verletzt
Recklinghausen (ots)
In der Nacht zu Sonntag, 21.06.2026, kam es in der Recklinghausener Stadtmitte zu einem Brand im Gebäude der Lebenshilfe. Verletzt wurde niemand, Personen wurden nicht im Gebäude aufgefunden.
Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 00:08 Uhr zum Milchpfad alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war Feuer durch die Fenster im Erdgeschoss sichtbar. Umgehend wurden Brandbekämpfung und Menschenrettung eingeleitet. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz gingen sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite des Gebäudes zur Brandbekämpfung vor. Bei der Absuche des Gebäudes wurden keine Personen aufgefunden.
Um 00:52 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, um 01:01 Uhr war es vollständig gelöscht. Im Anschluss erfolgten Lüftungsmaßnahmen. Der Einsatz endete um 01:50 Uhr.
Im Einsatz waren der Einsatzleitdienst, der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Altstadt und Hochlar. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Der ehrenamtliche Löschzug Suderwich stellte den Grundschutz an der Feuer- und Rettungswache sicher.
Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.
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