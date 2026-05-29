Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Verstärkte Kontrollen im Nationalpark Wattenmeer

Emden / Norderney (ots)

Im Zusammenhang mit der Großveranstaltung "White Sands 2026" auf der ostfriesischen Insel Norderney hatte die Wasserschutzpolizei Emden ihre Kontrollmaßnahmen im Bereich des Nationalparks Wattenmeer am vergangenen Wochenende gemeinsam mit dem Zollamt Wilhelmshaven verstärkt. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen wurden mehrere Verstöße gegen die zulässigen Geschwindigkeitsbeschränkungen, gerade auch im Nationalpark Wattenmeer, festgestellt und entsprechend geahndet. Weitere schifffahrtrechtliche Verstöße wurden nicht festgestellt. Aber auch im Hafen und auf der Insel Norderney führte die Wasserschutzpolizei gemeinsam mit den Beamten des Zollamtes Wilhelmshaven Kontrollen durch. Erfreulicherweise wurden bei den durchgeführten Kontrollen keine Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum, vor allem beim Führen von Sportbooten, festgestellt.

Bereits in den vergangenen Wochen kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizei Emden zudem regelmäßig den Fährverkehr zu den Inseln, Fahrgastschiffe sowie Fischereifahrzeuge in ihrem Zuständigkeitsbereich. Auch hier ergaben sich keine gravierenden Beanstandungen.

Die überwiegende Mehrheit der Schiffsführerinnen und Schiffsführer hielt die geltenden Sicherheits- und Verkehrsvorschriften ein. Weitere Kontrollaktionen werden folgen, diese werden aber anlassunabhängig durchgeführt.

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