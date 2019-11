Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Öl im Alten und Neuen Binnenhafen Emden

Oldenburg (ots)

Am 16.11.2019, gegen 23:00 Uhr, kam es bei einem Umpumpvorgang von Dieselkraftstoff (Gasöl) auf einem Versorgungsschiff zu einer Verunreinigung des Hafenwassers. Der Kraftstoff gelangte unbeabsichtigt über eine Entlüftungsöffnung auf das Hauptdeck des Schiffes. Von dort aus lief es dann über Bord. Etwa 50 Liter Diesel sollen so ins Wasser gelangt sein. Die Feuerwehr übernahm die Bekämpfung der Verunreinigung am Morgen des 17.11.2019. Der Verursacher konnte ermittelt werden. Gegen den 48 jährigen Leiter der Maschinenanlage wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion

WSPSt Emden

Telefon: 04921/ 90333150

E-Mail: esd@wsp-emden.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell