Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr rettet Vogel aus misslicher Lage

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Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Samstagmorgen, den 16. Mai 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 07:13 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. Laut Meldung der Leitstelle, soll ein Vogel in ca. 3-4 Metern Höhe sich an einem Band/Seil verfangen haben und sich nun nicht mehr eigenständig befreien können.

Bei Ankunft der Feuerwehr wurde diese durch den Anrufer bereits in Empfang genommen und in die Lage eingewiesen. Ein etwa mittelgroßer Greifvogel hat sich mit einem seiner Flügel in einer dünnen Schnur, welche an einem Baum hing, verfangen. Da der Vogel jedoch in ca. 3-4 Metern Höhe hing und fast über den Teich ragte, gestaltete sich die Rettung als kompliziert.

Unter zur Hilfenahme einer Bockleiter und einem Besen als verlängerten Arm, konnte der Vogel dann gegriffen werden und aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nachdem das Tier am Boden war, konnte auch die restlichen Schnüre vom Flügel entfernt werden.

Abschließend wurde das Tier vor Ort freigelassen und konnte seinen Weg fortsetzen. Gegen ca. 8 Uhr konnte der Einsatz somit beendet werden.

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