Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde gestern um 18:52 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Mittelstraße alarmiert.

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte über eine Balkontür Zugang zur Wohnung. Bei der anschließenden Erkundung konnte jedoch keine Person in der Wohnung angetroffen werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete um 19:28 Uhr.

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