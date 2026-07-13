FW-Schermbeck: Brand mehrerer Müllcontainer an der Gesamtschule
Schermbeck (ots)
Am frühen Montagmorgen gegen 01:25 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck und der Löschzug Altschermbeck mit dem Stichwort "Brand 3 - Müllbrand " an die Einsatzstelle "Schloßstraße" (Gesamtschule Schermbeck) alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lagerort für die Mülltonnen der Gesamtschule in Vollbrand. Der Brand wurde unter der Vornahme von zwei C-Rohren gelöscht.
Mit dem Abschluss der notwendigen Aufräumarbeiten und der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endetet der Einsatz für die Feuerwehr gegen 03:30 Uhr.
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