Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Drei Einsätze für die Feuerwehr Schermbeck

Schermbeck (ots)

Zuletzt wurde die Feuerwehr Schermbeck zu drei Einsätzen alarmiert.

Am vergangenen Sonntag wurde der Löschzug Schermbeck um 21:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Weseler Straße alarmiert.

Vor Ort war ein Ast auf den Mehrzweckstreifen gestürzt. Dieser wurde mithilfe einer Kettensäge zerkleinert und anschließend beiseite geräumt.

Der Einsatz konnte um 21:53 Uhr beendet werden.

Am vergangenen Mittwoch wurde dann der Löschzug Altschermbeck um 16:22 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zum Heggenkamp alarmiert.

Die Einsatzstelle befand sich auf dem Gelände der Gesamtschule Schermbeck. Hier war es zu einem kleinflächigen Grasbrand gekommen. Die Einsatzkräfte löschten die betroffene Stelle mit Wasser ab.

Der Einsatz konnte um 16:38 Uhr beendet werden.

Ebenfalls am vergangenen Mittwoch wurden die Löschzüge Gahlen und Altschermbeck um 16:32 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Öl auf Wasser" zum Wesel-Datteln-Kanal alarmiert. Kräfte des Löschzuges Altschermbeck wurden hierfür teilweise aus einem laufenden Einsatz mit dem Stichwort "Grasbrand" abgezogen.

Vor Ort wurde eine unbestimmte Flüssigkeit auf der Wasseroberfläche des Kanals festgestellt. Die Einsatzkräfte errichteten vorsorglich eine Ölsperre. Zudem wurde der Wesel-Datteln-Kanal zwischen den Schleusen Dorsten und Hünxe vorübergehend gesperrt. Zur weiteren Beurteilung der Lage wurde die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Nach gemeinsamen Messungen konnte festgestellt werden, dass von der Flüssigkeit beziehungsweise der Verunreinigung keine Gefahr ausging. Daraufhin wurden alle durch die Feuerwehr getroffenen Maßnahmen zurückgenommen.

Der Einsatz konnte um 19:10 Uhr beendet werden.

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