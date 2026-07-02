Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Erneuter nächtlicher Rohrbruch

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Schermbeck (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 01:05 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck erneut mit dem Stichwort "H 1 - Wasserschaden", diesmal an die Einsatzstelle "Maassenstraße" alarmiert.

An der Einsatzstelle war es in der Einmündung zur Straße "An der Voßkuhle" zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten sicher das keine Gebäude durch das austretende Wasser gefährdeten waren, sicherten eine abschüssige Grundstückseinfahrt ab und forderten den Wasserversoger an.

Mit der Übergabe der Einsatzstelle an den Wasserversorger endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 02:15 Uhr.

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