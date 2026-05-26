THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Nachwuchs im Ehrenamt: THW-Jugend stärkt Teamgeist beim Länderjugendlager in Stralsund

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Stralsund (ots)

Nach vier ereignisreichen Tagen unter blauem Himmel ist das Länderjugendlager der THW-Jugend des Landesverbands Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein erfolgreich zu Ende gegangen. Vom 22. bis 25. Mai 2026 war der Nachwuchs des Technischen Hilfswerks (THW) auf dem Gelände der Hochschule Stralsund zu Gast.

Insgesamt kamen 41 Jugendgruppen aus dem THW-Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein zusammen. Rund 813 Teilnehmende erlebten vier abwechslungsreiche Tage, geprägt von Gemeinschaft, Technik, Kreativität und dem aktiven Erleben der Werte des Technischen Hilfswerks: Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Verantwortung für andere. Das Länderjugendlager wurde am Samstagvormittag vom zweiten Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Stadt Stralsund, Senator Seoudy, sowie von Konrad Neumann, Landesjugendleiter der THW-Jugend Mecklenburg-Vorpommern, feierlich eröffnet. Für einen besonders eindrucksvollen Auftakt sorgte der Traditionsverein Stadtwache Stralsund, der das Lager mit drei lauten Kanonenschlägen eröffnete.

Darüber hinaus nutzten zahlreiche politische Vertreterinnen und Vertreter die Gelegenheit, sich persönlich einen Eindruck von der engagierten Arbeit der THW-Jugend und der besonderen Atmosphäre des Camps zu verschaffen. Unter den Gästen befanden sich die Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns, Stefanie Drese, der Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch sowie der Prorektor der Hochschule Stralsund, Prof. Dr. Koch. Außerdem nahmen Landesjugendfeuerwehrwart Christian Borchardt, Kreisjugendfeuerwehrwart Ingo Trusheim, THW-Bundesjugendleiter Patrick Wiedemann, die Referentin für Ehrenamt des THW-Landesverbands Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Lena Gundlach, sowie Tino Nicolai als Vertreter des Landesjugendrings an der Eröffnung teil und begrüßten die Teilnehmenden mit kurzen Grußworten.

Für Abwechslung während des Camps sorgte ein breit gefächertes Workshop-Programm, das Kreativität, Teamarbeit und Technik miteinander verband. Die Jugendlichen konnten unter anderem Paracord-Schlüsselanhänger und -Armbänder herstellen, sich im Mixen alkoholfreier Cocktails ausprobieren oder den Umgang mit der Petromax kennenlernen. Auch klassische THW-Aufgaben wie das Retten aus Höhen stießen auf großes Interesse. Ergänzt wurde das Programm durch zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in die Hansestadt Stralsund und die Umgebung.

Nicht fehlen durfte die traditionelle Lagerolympiade. Eine besondere Überraschung wartete im Anschluss an die Siegerehrung: Ein Feuerwerk sorgte für einen stimmungsvollen Ausklang des Tages. Der stellvertretende Landesjugendleiter Niklas Zimmermann zeigte sich beeindruckt: "Es ist immer wieder schön, Kinderaugen funkeln zu sehen, weil man merkt, wie viel Spaß sie hier haben."

Neben spannenden Programmpunkten und gemeinsamen Aktivitäten stand vor allem das Miteinander im Mittelpunkt. Die Jugendlichen konnten neue Freundschaften knüpfen, Erfahrungen austauschen und den Zusammenhalt innerhalb der THW-Familie stärken.

Ein Lager in dieser Größenordnung ist nur mit guter Planung und großem Engagement realisierbar. Ein besonderer Dank gilt dem Organisationsteam der THW-Landesjugend Mecklenburg-Vorpommern. Unterstützt wurden die Organisatorinnen und Organisatoren von zahlreichen THW-Helferinnen und Helfern, insbesondere aus den Ortsverbänden Stralsund, Neustadt in Holstein und Neubrandenburg. Ein weiterer Dank gilt dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der während des gesamten Wochenendes den Sanitätsdienst sicherstellte. Ebenso bedankt sich die THW-Jugend bei der Hochschule Stralsund, auf deren Gelände und in deren Mensa das Länderjugendlager stattfinden konnte.

Mit zahlreichen positiven Eindrücken, neuen Freundschaften und vielen gemeinsamen Erinnerungen im Gepäck traten die Teilnehmenden schließlich die Heimreise an. Das Länderjugendlager zeigte erneut eindrucksvoll, wie wichtig Jugendarbeit, Ehrenamt und Teamgeist innerhalb des THW und für die Gesellschaft insgesamt sind. Die Vorfreude auf das nächste Wiedersehen ist bereits groß: 2027 wird das nächste Kapitel des Länderjugendlagers in Hamburg geschrieben.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes, die auf technisch-humanitäre Hilfeleistungen spezialisiert ist. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Zivil- und Katastrophenschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Krisen und Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen.

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