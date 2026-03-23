THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: THW unterstützt landesweite Kampagne "KommKlar SH" zur Stärkung der Selbstvorsorge in Schleswig-Holstein/ Ehrenamtliche Einsatzkräfte werben für mehr Eigenverantwortung im Bevölkerungsschutz

Kiel (ots)

Der THW-Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein unterstützt die heute gestartete landesweite Kampagne "KommKlar SH - gemeinsam sicher vorbereitet" des Landes Schleswig-Holstein. Ziel der Initiative ist es, die Bevölkerung für das Thema Krisenvorsorge zu sensibilisieren und die Fähigkeit zur Selbsthilfe im Ernstfall zu stärken.

Die Intention der vom Land Schleswig-Holstein entwickelten Kampagne ist es, die Menschen im Land dafür zu sensibilisieren, sich auf mögliche Krisen- und Katastrophensituationen vorzubereiten. Im Fokus steht dabei die Fähigkeit, sich im Ernstfall mindestens 72 Stunden eigenständig zu versorgen. Neben der Bevorratung von Lebensmitteln und Wasser vermittelt die Kampagne auch Wissen über Warnsysteme und das richtige Verhalten in Ausnahmesituationen.

Gerade in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein kommt der Eigenvorsorge eine besondere Bedeutung zu. Störungen kritischer Infrastrukturen - etwa durch Extremwetterlagen oder externe Einwirkungen - können überregionale Auswirkungen haben, die auch eine längerfristige Selbsthilfe erforderlich machen.

"Vorsorge für Krisen und Katastrophen ist kein Luxus, sondern eine grundlegende Voraussetzung für ein funktionierendes Gemeinwesen. Wer sich auf mögliche Ausnahmesituationen vorbereitet, kann sich und andere im Ernstfall besser schützen. Gleichzeitig entlastet eine gute Eigenvorsorge die Einsatzkräfte, sodass Hilfe gezielt dort ankommen kann, wo sie am dringendsten benötigt wird", erklärt Sören Ollhoff, Landesbeauftragter des THW für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. "Es ist entscheidend, dass Bürgerinnen und Bürger handlungsfähig bleiben, auch wenn der Alltag durch Ausnahmesituationen unterbrochen wird. Dazu gehört eine ausreichende Selbstversorgung ebenso wie das Wissen, wie Warnungen richtig einzuordnen sind und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.", so Ollhoff weiter.

Die Kampagne "KommKlar SH" wird von einem breiten Bündnis aus mehr als 30 Organisationen und Institutionen getragen, darunter Hilfsorganisationen, Wirtschaftsverbände und kommunale Akteure. Sie ist landesweit auf verschiedenen Kanälen sichtbar - unter anderem über Social Media, Großflächenplakate sowie digitale Informationsangebote.

Für das THW steht dabei ein zentraler Aspekt im Fokus: Gut vorbereitete Bürgerinnen und Bürger sind ein wesentlicher Bestandteil eines leistungsfähigen Bevölkerungsschutzes. Wer im Notfall eigenständig handeln kann, trägt dazu bei, die vorhandenen Einsatzressourcen effizient einzusetzen und kritische Situationen besser zu bewältigen.

Die Kampagne läuft zunächst über ein Jahr und verweist auf ein zentrales Informationsportal des Landes, auf dem Bürgerinnen und Bürger konkrete Handlungsempfehlungen, Checklisten und weiterführende Hinweise zur persönlichen Krisenvorsorge finden. Weitere Informationen zur Selbstvorsorge und zum Engagement im Bevölkerungsschutz finden Sie unter: kommklar-sh.de, bbk.bund.de sowie thw.de

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes, die auf technisch-humanitäre Hilfeleistung spezialisiert ist. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Zivil- und Katastrophenschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Krisen und Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen.

Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.thw.de.

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