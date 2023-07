Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Schockanruf+++Exhibitionist+++Trickdiebe entwenden Armbanduhr+++mit Pfefferspray besprüht beraubt worden+++

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Wiesbaden, Biebrich, Armenruhstraße, Donnerstag, 18.05.2023, 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr (cp)Betrüger haben Donnerstagabend durch einen Schockanruf in Wiesbaden mehrere Tausend Euro erbeutet. Gegen 20:00 Uhr klingelte das Telefon eines hochbetagten Mannes aus Wiesbaden. Am anderen Ende der Leitung waren Betrüger, die dem Mann vorgaukelten, seine Tochter sei bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie und seine Enkelin befänden sich nun im Krankenhaus. Durch die Täuschung und die hochprofessionelle Vorgehensweise brachten die Betrüger den geschockten Senior schließlich dazu, in der Biebricher Armenruhstraße mehrere Tausend Euro an den angekündigten Abholer zu übergeben. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 25-30 Jahre alten, circa 1,75 - 1,80 Meter großen Mann von normaler Statur und europäischer Erscheinung handeln. Er habe dunkle Haare und soll dunkel gekleidet gewesen sein. Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen Sie anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten Klarheiten bringen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Randalierender Exhibitionist festgenommen, Wiesbaden, Westend, Platz der Deutschen Einheit / Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Freitag, 21.07.2023, 18:45 Uhr / 19:35 Uhr (cp)Nachdem sich am Freitagabend ein Mann in Wiesbaden an einer Bushaltestelle entblößt hatte, konnte er war zunächst entkommen, seine Zerstörungswut wurde ihm aber später zum Verhängnis.

Der 44 Jahre alte Tatverdächtige soll sich gegen 18:45 Uhr an einer Haltestelle am Platz der Deutschen Einheit in schamverletzender Art und Weise einer Frau gezeigt haben, die dort auf ihren Bus wartete. Der Mann stieg anschließend selbst in einen Bus. Die Frau konnte zwar eine sehr gute Personenbeschreibung abgeben, der Täter war jedoch nicht mehr auffindbar. Gegen 19:35 Uhr meldeten dann Zeugen einen Randalierer in der Dotzheimer Straße, welcher dort einen Briefkasten abgerissen hatte. Noch in unmittelbarer Nähe wurde der Randalierer durch die Polizei festgenommen. Wegen der exakten Übereinstimmung mit der Beschreibung des Exhibitionisten hegten die Beamten den Verdacht, dass sie hier den Täter von gleich zwei Straftaten vor sich haben, was durch weitere Ermittlungen bestätigt werden konnte. Da der Mann es bei einem Atemalkoholtest zudem auf 2,3 Promille brachte, durfte er den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen.

3. Pärchen entwendet Armbanduhr,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Samstag,22.07.2023,10:45 Uhr (jul) Am Samstagvormittag wurde einem hilfsbereiten Autofahrer in der Sonnenberger Straße eine Armbanduhr entwendet. Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr befand sich ein Autofahrer in seinem geparkten Fahrzeug, als eine weibliche Person diesen nach einer Wegbeschreibung fragte. Nachdem der hilfsbereite 71-jährige Autofahrer Auskunft gab, bedankte sich die Frau mit einer Geste durch das geöffnete Fenster. Dabei gelang es der Dame, die Armbanduhr des Autofahrers von dessen Handgelenk zu streifen. Anschließend flüchtete die Frau in Richtung Gustav-Mahler-Straße und stieg dort in einen silbernen VW Golf, welcher bereits mit einem Mann besetzt war. Das Diebespärchen flüchtete anschließend in Richtung Wiesbaden-Rambach. Die Armbanduhr hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Täterin sei ca. 30-40 Jahre und nach Angaben des Geschädigten südländischer Herkunft gewesen. Sie habe schulterlange schwarze Haare und eine Brille getragen. Sie habe weiße Kleidung getragen, möglicherweise ein Kleid. Der Mittäter habe eine kräftige Statur und ebenfalls eine Brille getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. 30-Jähriger durch den Angriff mit Pfefferspray leicht verletzt, Wiesbaden, Matthias-Claudius-Straße, Samstag,22.07.2023,10:35 Uhr (jul) Am Samstagvormittag wurden einem Geschädigten in der Matthias-Claudius-Straße die Wertsachen entwendet, nachdem er mit Reizstoff angegriffen wurde. Der 30-jährige Mann hielt sich am Samstagvormittag gegen 10:35 Uhr mit zwei weiteren Personen in einem Hauseingang in der Matthias-Claudius-Straße auf, als er unvermittelt von zwei Tätern mit Pfefferspray angegriffen wurde. Durch diesen Angriff war der Geschädigte kurzzeitig handlungsunfähig und konnte die Wegnahme seiner persönlichen Gegenstände durch die Täter nicht verhindern. Durch den Reizstoff wurden der 30-jährige Geschädigte, sowie die zwei Begleitpersonen im Alter von 30 und 49 Jahren leicht verletzt. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um ein Kartenetui und dessen Inhalt. Bei einer Absuche des Tatortes konnte durch die Polizei das Sprühgerät aufgefunden und sichergestellt werden. Die Täter seien ca. 20-30 Jahre alt und ca. 180-185 cm groß gewesen. Beide Täter hätten sonnengebräunte Haut gehabt. Ein Täter sei mit einem weißen T-Shirt mit schwarzem Muster bekleidet gewesen. Die Person habe dunkle lockige Haare und einen Bart. Der andere Täter habe ein beigefarbenes Oberteil und eine weiße Schirmmütze getragen. Er sei auffällig schmal und habe schwarze Haare. Die Täter seien anschließend fußläufig in Richtung Oranienstraße geflüchtet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

5. Junger Mann von mehreren Jugendlichen angegriffen, Wiesbaden-Innenstadt, Fußgängerzone, Samstag, 22.07.2023, 19:30 Uhr (mv)Am Samstagabend wurde ein 18-jähriger junger Mann in der Fußgängerzone von mehreren Jugendlichen angegriffen. Durch beherztes Eingreifen umstehender Passanten konnten die Angreifer in die Flucht geschlagen werden. Der 18-Jährige Mann kam aus einem Ladengeschäft in der Kirchgasse, als er von einer männlichen Person am Arm gegriffen wurde. Dieser versuchte ihn in eine Passage zu ziehen. Als der Angegriffene sich wehrte, kamen plötzlich weitere junge Männer auf ihn zu gerannt. Diese schlugen und traten auf den wehrlosen jungen Mann ein. Passanten, die die Schlägerei beobachteten, konnten die Gruppe der Angreifer dazu bringen, dass diese von dem Geschlagenen abließen und in Richtung Luisenplatz flüchteten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte einer der Täter, ein 15-Jähriger junger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis festgestellt und festgenommen werden. Zu den weiteren Tätern liegen keinerlei Hinweise oder Beschreibungen vor. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0611-345-0 zu melden.

6. Mit Teleskopschlagstock geschlagen,

Wiesbaden, Bunsenstraße, Samstag, 22.07.2023, 23.30 Uhr

(akl) Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde im Bereich der Galatea-Anlage in Biebrich eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit bis zu 30 beteiligten Personen gemeldet. Durch entsandte Polizeikräfte konnten zunächst keine Feststellungen getroffen werden. In der Bunsenstraße wurde jedoch ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Wiesbaden mit Verletzungen angetroffen, die eine Versorgung durch den Rettungsdienst erforderlich machten. Es stellte sich heraus, dass er offensichtlich unbeteiligt im Nachgang der Auseinandersetzung von einer Personengruppe angegriffen und mit einem Teleskopschlagstock geschlagen wurde. Der Schläger sei etwa 16 Jahre alt und 180 cm groß mit südländischem Phänotyp gewesen. Er habe eine kräftige, sportliche Statur und schwarze kurze Haare gehabt. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt und weißen Hosen gewesen und habe ein grau-weiß-punktiertes Bandana um den Mund gewickelt gehabt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatgeschehen unter der Rufnummer (0611) 345-0.

7. Wohnmobil entwendet,

Wiesbaden, Hermann-Gitter-Straße, Freitag, 21.07.2023, 11:00 Uhr bis Samstag, 22.07.2023, 20:00 Uhr (mv)Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr musste ein 63-Jähriger Besitzer eines Wohnmobils feststellen, dass dieses nicht mehr dort stand, wo er es abgestellt hatte. Das weiße Wohnmobil der Marke Mercedes Benz mit dem Kennzeichen WI-FX 785 stand in der Hermann-Gitter-Straße. Letztmalig sah der Besitzer dieses am Freitagmorgen gegen 11:00 Uhr. Eine Absuche verlief erfolglos. Es liegen momentan keine Hinweise vor, wo sich das Wohnmobil befindet. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611-345-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

8. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag/Samstag, 21./22.07.2023, 19:00 - 03:00 Uhr und Samstag/Sonntag, 22./23.07.2023, 19:00 - 03:00 Uhr

(mv) Am vergangenen Wochenende führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und dem Schlachthofgelände, wo an beiden Abenden Freiluftkonzerte stattfanden, die jeweils sehr gut besucht waren. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Daneben wurden mehrere Kontrollen von auffälligen Personen und Gruppen durchgeführt. Es wurden bei 5 Kontrollen 13 Personen überprüft. Erfreulicherweise wurden bei allen Kontrollen keine Waffen oder sonstige gefährliche Gegenstände aufgefunden. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

