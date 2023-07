Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mit Messer bedroht und Koffer entwendet+++Widerstand+++Körperverletzungen+++Erfolgreiche Verkehrskontrolle+++Unsittlich berührt+++Verkehrsunfall

Wiesbaden (ots)

1. Mit Messer bedroht und Koffer entwendet, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße (Bahnhof Kastel), Freitag, 07.07.2023, 18:00 Uhr (am)Am Freitagabend wurde am Kasteler Bahnhof ein Zugreisender von zwei männlichen Personen mit einem Messer bedroht. Anschließend nahmen sie dessen Koffer an sich und flüchteten mit der Beute. Kurz nachdem ein 27-jähriger Reisender aus Argentinien mit dem Zug am Kasteler Bahnhof angekommen war, näherten sich ihm zwei Personen von hinten. Einer der Personen sprach den Argentinier an und hielt ihm drohend ein Messer entgegen. Anschließend nahm diese Person den Koffer des Geschädigten an sich und beide entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Haupttäter wurde als männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 190 cm groß, von muskulöser Statur und dunkler Hautfarbe beschrieben. Dieser trug schwarze Rastazöpfe und ein schwarzes Muskelshirt. Der Begleiter war ebenfalls ca. 30 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß und hatte eine dunkle Hautfarbe. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Kleinaustraße, Freitag, 07.07.2023, 23:15 Uhr (js) Nach einer vorangegangenen Körperverletzung sollten zwei männliche Personen einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen werden, in deren Verlauf sie teils heftigen Widerstand leisteten. Nachdem es auf dem Schiersteiner Hafenfest zu einer Auseinandersetzung kam, wurden zwei Personen, ein 19- sowie ein 20-jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, von Kräften der Landes- und Stadtpolizei einer Kontrolle unterzogen. Die zwei Beschuldigten verhielten sich von Beginn an unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten, sodass die beiden zwecks Identitätsfeststellung festgenommen werden sollten. Hiergegen wehrten sie sich erheblich durch Schlagen und Treten gegen die Einsatzkräfte. Nach erfolgter Festnahme und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Rheingauer in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Durch die Widerstandhandlung wurden fünf Beamte, ebenso wie die beiden Beschuldigten, leicht verletzt.

3. Gefährliche Körperverletzung,

Wiesbaden, Langgasse, Samstag, 08.07.2023, 03:25 Uhr (js) Am Samstagmorgen kam es in der Fußgängerzone zu einer Körperverletzung, bei welcher unter anderem mit einem Stock zugeschlagen wurde. Die drei jeweils 28-jährigen Geschädigten aus dem Rheingau-Taunus-Kreis hielten sich gemeinsam in der Langgasse auf, als sie von einer etwa fünfköpfigen Gruppe provoziert wurden. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug die Fünfergruppe auf die Geschädigten ein und verwendete hierbei auch einen Schlagstock. Glücklicherweise kam zufällig eine Streifenwagenbesatzung vorbei, was die fünf Aggressoren veranlasste, wegzurennen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifen konnten zwei der Flüchtenden wiedererkannt und festgenommen werden. Zu den anderen Beschuldigten ist bekannt, dass sie etwa 16-18 Jahre alt waren, eine südländische Erscheinung hätten und jeweils eine Art Bauchtasche trugen. Einer der drei Geschädigten musste vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Haus des Jugendrechts der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der 0611/345-0 zu melden.

4. Mit Flasche zugeschlagen,

Wiesbaden, Goldgasse, Samstag, 08.07.2023, 23:45 Uhr (am) Am Samstagabend kam es in der Goldgasse zu einer Körperverletzung bei der eine Glasflasche eingesetzt wurde. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein 18-jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis hielt gegen 23:45 Uhr sich in einem Lokal in der Goldgasse auf, als es zu einem Streit mit einem anderen Gast des Lokals kam. Im Verlauf des Streites schlug der Täter dem 18-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf. Dieser erlitt dadurch eine blutende Wunde, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Helm nicht getragen - mehrere Straftaten aufgedeckt, Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, Freitag, 07.07.2023, 21:00 Uhr (js) Am Freitagabend fiel zwei Polizeibeamten, welche mit Motorrädern Streife fuhren, ein Roller auf, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Der Sozius trug hierbei nicht den erforderlichen Helm. Die Beamten entschlossen sich, die beiden Rollernutzer, welche in der Rheingaustraße in Richtung Saarstraße unterwegs waren, einer Kontrolle zu unterziehen. Die Beiden flüchteten zunächst mit dem Roller und fuhren unter anderem gegen eine Einbahnstraße. Letztendlich kam das Zweirad zu Fall und die Personen flüchteten zu Fuß in Richtung des Hafenfestes. Aufgrund von Hinweisen durch Zeugen konnten die verfolgenden Beamten die zwei Personen jedoch ausfindig machen und festnehmen. Bei der Überprüfung des Rollers wurde festgestellt, dass die Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben waren. Weiterhin wurden noch diverse Betäubungsmittel aufgefunden und der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Er ist auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die beiden Beschuldigten, ein 18- und ein 19-jähriger aus Wiesbaden, müssen sich nun den entsprechenden Strafverfahren stellen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Personen, die durch die teils waghalsige Flucht gefährdet wurden oder weitergehende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

6. Körperverletzungen beim Schiersteiner Hafenfest, Wiesbaden-Schierstein, Kleinaustraße und Christian-Bücher-Straße, Samstag, 08.07.2023, 01:05 und 19:15 Uhr (am) Im Rahmen des Schiersteiner Hafenfestes wurden der Polizei zwei Gewaltdelikte gemeldet. In der Freitagnacht gerieten auf dem Vereinsgelände eines Fußballvereins zwei Männer aneinander. Gegen 01:05 Uhr schlug ein 28-jähriger Wiesbadener einem 54 Jahre alten Mitarbeiter des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes zunächst mit der Faust ins Gesicht. Kurz darauf schlug der Jüngere erneut zu, diesmal mit einem Bierglas in das Gesicht des Opfers. Der Geschädigte wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Täter wurde festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Am Samstagabend lief gegen 19:15 Uhr eine Personengruppe von 8 - 10 Personen an den Verkaufsständen in der Christian-Bücher-Straße vorbei. An dem Stand einer 77 Jahre alten Frau aus dem Kreis Mayen-Koblenz sprühte eine bisher unbekannte Person aus der Gruppe unvermittelt und scheinbar grundlos mit Pfefferspray in den Stand und traf die Standbetreiberin, die dadurch leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete die Gruppe. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Im Bus unsittlich berührt,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Samstag, 08.07.2023, 21:00 Uhr (am) Am Samstagabend wurde eine junge Frau in einem Bus der Verkehrsbetriebe von einem anderen Fahrgast unsittlich berührt. Der Täter verließ den Bus und konnte flüchten. Die 20 Jahre alte Geschädigte aus Wiesbaden befand sich als Fahrgast in einem Linienbus der Verkehrsbetriebe und stand im mittleren Bereich des Busses. Ihr gegenüber stand eine männliche Person, die der Frau plötzlich mit einer Hand zwischen die Beine griff. Die Geschädigte stieß den Mann sofort zurück und drehte sich um. An der Haltestelle Kirchgasse stieg der Täter aus dem Bus und flüchtete in die Fußgängerzone. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos. Der Täter wurde als männlich, 40-50 Jahre alt, 170 cm groß, von normaler Statur und mit südländischer Erscheinung beschrieben. Er hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und trug eine weiße Tüte bei sich. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Alkoholisiert Unfall verursacht - schwer verletzt Wiesbaden, Nerobergstraße, Samstag, 08.07.2023, 23:25 Uhr (js) Am späten Samstagabend kam es in der Nerobergstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw, bei dem die Fahrerin des E-Scooters schwer verletzt wurde. Gegen kurz vor halb Zwölf befuhr eine 46-jährige Wiesbadenerin mit ihrem Elektroroller den Gehweg der Nerobergstraße und verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über das Gefährt, wodurch sie auf die Fahrbahn geriet. Eine parallel fahrende 53-jährige Wiesbadenerin konnte mit ihrem Pkw Skoda nicht mehr ausweichen, sodass die Fahrzeuge kollidierten und die 46-jährige zu Fall kam. Hierbei verletzte sie sich schwer und wurde stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen. Es ergaben sich Hinweise, dass die Fahrerin des E-Scooters alkoholisiert gewesen sein könnte, was eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

