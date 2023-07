Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Größerer Polizeieinsatz in Mainz-Kastel

Wiesbaden (ots)

44-Jähriger löst Polizeieinsatz aus,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, 05.07.2023, 12.15 Uhr bis 17.05 Uhr,

(pl)Am Mittwochmittag hat ein 44-jähriger Mann in Mainz-Kastel einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 12.15 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass der in der Steinern Straße wohnhafte 44-Jährige in den Sozialen Medien suizidale Absichten äußern würde. Als verständigte Polizeikräfte vor Ort eintrafen, konnten sie den Mann in seiner Wohnung lokalisieren. Er hielt sich dort allein auf. Da er fortwährend weiter drohte, sich selbst zu verletzen, wurden Spezialkräfte der Polizei alarmiert. Letztendlich verließ der Mann gegen 17.05 Uhr seine Wohnung und wurde vor dem Wohnhaus festgenommen. Er wurde anschließend zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell