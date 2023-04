Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 25-Jähriger nach Polizeieinsatz festgenommen

Wiesbaden (ots)

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße,

08./09.04.2023

(he)Gestern Abend kam es in der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel zu einem größeren Polizeieinsatz, in dessen Verlauf eine Diskothek geschlossen werden musste. In diesem Zusammenhang wurde heute gegen 13:45 Uhr im Landkreis Alzey-Worms ein 25-jähriger Mann festgenommen.

Am gestrigen Abend wurde der Polizei mitgeteilt, dass der zwischenzeitlich Festgenommene via Video mit der Anwendung von Gewalt gedroht hatte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet ist und sein Aufenthaltsort zunächst unbekannt war, erfolgte eine Alarmierung entsprechender Einsatzkräfte; unter anderem auch Spezialkräfte. Um jegliche Gefahr für die Besucher ausschließen zu können, wurde die Diskothek geschlossen. Im Verlauf der Nacht konnte der Aufenthaltsort des Mannes ermittelt und dieser am heutigen Tag festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Softairwaffe aufgefunden und sichergestellt. Der Festgenommene wurde in das Polizeipräsidium Westhessen nach Wiesbaden verbracht. Nach Abschluss umfangreicher, polizeilicher Maßnahmen wurde der 25-Jährige entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

