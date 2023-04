Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person+++Autos aufgebrochen+++Einbrecher am Werk+++Frauen belästigt +++

1. Verkehrsunfall mit verletzter Person, Wiesbaden, Riederbergstraße, Donnerstag, 06.04.2023, 18.45 Uhr

(akl) Am Donnerstagabend kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person verletzt wurde. Ein 40-jähriger Mann aus Wiesbaden befuhr mit seinem Mercedes Vito die Emser Straße in Richtung Schwalbacher Straße. In Höhe der Riederbergstraße musste er zunächst an einer Rotlicht zeigenden Ampel stehenbleiben. Als diese auf grün umsprang, fuhr er los und bog, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, nach links in die Riederbergstraße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen VW Golf, der von einem 51 Jahre alten Mann aus Bad Kreuznach auf der Emser Straße in Richtung Dürerplatz gefahren wurde. Der Kreuznacher zog sich beim Zusammenstoß Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn wurde die Emser Straße in Richtung Dürerplatz bis 19.35 Uhr gesperrt.

2. Autos beschädigt,

Mainz-Kastel, Donnerstag, 06.04.2023, 16:00 Uhr und Freitag, 07.04.2023, 13:00 Uhr

(mv)In der Nacht auf Karfreitag haben unbekannte Täter im Stadtteil Mainz-Kastel neun geparkte Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge waren in der Kostheimer Landstraße, auf einem Parkplatz in der Biebricher Straße, auf einem Parkplatz in der Straße Am Nickelsborn und in der Schwarzenbergstraße abgestellt. An allen Fahrzeugen wurden Scheiben mittels eines noch unbekannten Gegenstandes eingeschlagen oder beschädigt. Hinweise auf Täter liegen keine vor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, denen verdächtige Personen in den genannten Bereichen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0611-345 2240 beim 2. Polizeirevier zu melden.

3. Einbruch in ein Geschäftshaus,

Wiesbaden, Im Rad, Freitag, 07.04.2023, zwischen 00:45 Uhr und 02:45 Uhr

(mv)Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Karfreitag in der Straße "Im Rad" in ein Bürohaus ein und entwendeten unter anderem einen Schlüssel für einen Pkw der Marke Opel. Der oder die Täter entfernten sich mit dem Pkw, der aber im Rahmen einer Fahndung unweit des Tatortes aufgefunden werden konnte. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer im Haus ansässigen Firma, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Auch wurde eine im Haus befindliche Praxis durch die Täter angegangen und durchsucht. Es wurden aus einem Behältnis Bargeld und ein Schlüssel für einen Pkw der Marke Opel gestohlen. Die Einbrecher verließen den Tatort durch das aufgehebelte Fenster und entfernten sich mit dem gestohlenen Pkw in zuerst unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611-3450 zu melden.

4. Wohnung aufgebrochen,

Wiesbaden, Zimmermannstraße, Donnerstag, 06.04.2023, zwischen 10:40 Uhr und 11:18 Uhr

(mv)In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus drangen unbekannte Täter ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise liegen keine vor. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten der Wohnung. Die unbekannten Täter konnten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuten. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611-345 0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch gescheitert,

Wiesbaden, Schöne Aussicht, Freitag, 07.04.2023, gegen 00:55 Uhr

(mv)Durch einen Garten gelangten unbekannte Täter auf die Rückseite eines Einfamilienhauses und versuchten über den Balkon in das Innere zu gelangen. Nachdem die Alarmanlage ausgelöst wurde, flohen die Einbrecher in unbekannte Richtungen. Nachdem die Täter vergeblich versuchten, ein Fenster im Obergeschoss einzuschlagen, versuchten sie über eine Balkontür, in das Innere des Hauses zu gelangen. Die Täter nutzten hierfür eine Leiter. An der Balkontür drückten sie den Rollladen nach oben und versuchten nun dort die Scheibe einzuschlagen. Das löste einen Alarm aus und die Täter flohen in nicht bekannte Richtung. Bis jetzt brachten die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch keine Hinweise auf die unbekannten Täter. Deswegen bittet die Kriminalpolizei Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 0611-345 0 zu melden.

6. Grundlos beleidigt und bespuckt,

Wiesbaden, Luisenplatz Freitag, 07.04.2023, 21:50 Uhr

(js) Am Freitagabend wurden zwei bis dato unbekannte geschädigte Frauen von einer männlichen Person scheinbar grundlos beleidigt, während die Frauen auf den Bus warteten. Die beiden Geschädigten saßen auf einer Bank an der Haltestelle Luisenplatz und wurden zunächst von dem Mann beleidigt. Als sie sich entfernen wollten, lief der Täter den Frauen hinterher und spuckte nach ihnen. Die hinzugezogene Polizei konnte den Täter, einen 29-jährigen Wiesbadener, festnehmen. Allerdings hatten sich die beiden geschädigten Frauen bereits von dort, trotz Aufforderung zu warten, entfernt. Die Geschädigten oder Personen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

