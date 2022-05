POL-SO: Kreis Soest - Falsche Polizisten finden erneut Opfer

Lippstadt (ots) - Am vergangenen Donnerstag wurde von einem VW Polo der Seitenspiegel abgefahren. Dieser war in der Graf-Landsbergstraße geparkt. Eine unbekannte Frau hatte sich an dem Morgen nach dem Polo in der Nachbarschaft erkundigt. Sie wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Falls es weitere Zeugen gibt, können auch diese sich unter der 02922-91000 gern an die Polizei wenden. (lü) Rückfragenvermerk für ...

