POL-WI-KvD: Verkehrsunfall - schwer verletzte Person+++Renitente Autofahrerin+++Schlägerei+++Rollerfahrer umgefahren+++Leben gerettet+++Festnahme nach Drogenfund+++Einbrüche+++Körperverletzungen+++

1. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person, Wiesbaden, Äppelallee, Freitag, 24.03.2023, 18:20 Uhr

(am) Am Freitagabend kam es auf der Äppelallee zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Pkw. Der Fahrer des Motorrades wurde dabei schwer verletzt.

Ein 34 Jahre alter Mann aus Münster fuhr mit seinem Pkw VW von dem Gelände einer Tankstelle nach rechts auf die Äppelallee in Richtung Biebrich. Nach wenigen Metern entschloß sich der Fahrer auf der Äppelallee zu wenden. Dabei beachtete er nicht den von hinten herannahenden 54-jährigen Motorradfahrer einer Kawasaki. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern und prallte gegen die linke Seite des Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer zu Boden geschleudert. Dieser erlitt dadurch schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6500 Euro. Es wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

2. Betrunkene und renitente Autofahrerin, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Samstag, 25.03.2023, 00:30 Uhr

(am) Eine betrunkene Autofahrerin wurde in der Freitagnacht zunächst durch eine Polizeistreife angehalten. Auf dem Revier wurde sie renitent und schlug nach den Beamten.

Eine 43 Jahre alte Frau aus Wiesbaden wurde aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise mit ihrem Pkw gegen 00:30 Uhr durch eine zivile Polizeistreife auf dem Gustav-Stresemann-Ring angehalten. Der Grund für die Fahrweise erklärte sich bei einem Atem-Alkoholtest, der einen Wert von über 3 Promille ergab. Erschwerend hinzu kam noch der Umstand, dass im Fahrzeug das Kind der betrunkenen Autofahrerin saß. Dieses wurde einem Verwandten übergeben und die Mutter mit zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Auf dem Revier wurde die Frau zunehmend aggressiver und ließ sich kaum beruhigen. Sie wurde anschließend zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Der von der Frau geführte Pkw der Marke Mercedes wies rundherum mehrere Beschädigungen auf. Ermittlungen ergaben, dass sie in der Parkstraße gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen sein musste und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Außerdem war das Fahrzeug der Frau nicht versichert und wurde abgeschleppt.

Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche weitere beschädigte Fahrzeuge unter der Telefonnummer (0611) 345-2140.

3. Schlägerei vor Gaststätte,

Wiesbaden, Michelsberg, Freitag, 24.03.2023, 23.00 Uhr

(akl) Zwei 25 und 30 Jahre alte Männer aus Wiesbaden versuchten am Freitagabend Zutritt zu einer Gaststätte am Michelsberg zu erlangen. Aufgrund einer geschlossenen Gesellschaft wurde ihnen der Zugang untersagt und sie wurden vor die Tür verbracht. Dort entwickelte sich eine Schlägerei mit mehreren Personen, bei der auch eine Glasflasche ins Getümmel geworfen wurde. Eine Person erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde, eine weitere zog sich eine Risswunde an einem Zaun zu. Alle fünf Beteiligten wurden vorläufig festgenommen und auf das 1. Polizeirevier sistiert. Sie konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

4. Zweiradfahrer übersehen,

Wiesbaden, Frankfurter Straße, Freitag, 24.03.2023, 19.25 Uhr

(akl) Eine 26 Jahre alte Frau aus Frankfurt übersah am Freitag gegen 19.25 Uhr in der Frankfurter Straße bei einem Fahrstreifenwechsel ein neben ihr fahrendes Leichtkraftrad. Der 19-Jährige Rollerfahrer aus Wiesbaden zog sich beim Sturz auf die Fahrbahn Knochenbrüche zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 950 Euro.

5. Medizinischer Notfall vorm 1. Polizeirevier, Wiesbaden, Bertramstraße, Samstag, 25.04.2023, 14.45 Uhr

(akl) Am Samstag brach ein 65-jähriger Mann aus Wiesbaden gegen 14.45 Uhr in unmittelbarer Nähe des 1. Polizeireviers aufgrund eines medizinischen Notfalls zusammen. Da sich Passanten um ihn sammelten, wurden Beamte des 1. Polizeireviers über die Videoschutzanlage auf die Situation aufmerksam und eilten zu Hilfe. Neben Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung wurde durch die Polizisten auch ein Defibrillator zum Einsatz gebracht. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes konnte der Mann wiederbelebt und im Anschluss in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

6. Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, Wiesbaden, Helenenstraße, Freitag, 24.03.2023, 09:55 Uhr

(kk)Ein aufmerksamer Passant informierte am Freitagmorgen die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann in der Helenenstraße eine Tüte zwischen Reifen und Karosserie eines geparkten Autos ablegte. Durch eine Streife des 1. Polizeireviers wurde die Tüte sichergestellt, in welcher sich eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln befand. Unweit des Fundortes wurde auch ein 21-Jähriger Wiesbadener vorläufig festgenommen, welcher zuvor durch den Passanten beobachtet worden war. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 21-Jährigen angeordnet. In dem eingeleiteten Strafverfahren wird nun gegen den 21-Jährigen ermittelt.

7. Einbruch in Schule,

Wiesbaden, Blücherplatz, Freitag, 24.03.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 25.03.2023, 21:35 Uhr

(kk)Wie der Wiesbadener Polizei am Samstagabend bekannt wurde waren Unbekannte in der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 21:35 Uhr in die Schule am Blücherplatz eingebrochen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Zugangstür aufgebrochen und die Unbekannten so in das Gebäude gelangten. Hier wurden mehrere Räume durchwühlt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich bei der Polizei unter 0611 - 345 2340 zu melden.

8. Versuchter Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Gartenfeldstraße, Freitag, 24.03.2023 bis 25.03.2023

(kk)In der Gartenfeldstraße wurde die Abwesenheit eines Anwohners von Freitag bis Samstag ausgenutzt, um die Wohnungstür aufzubrechen und in diese zu gelangen. Stand der derzeitigen Ermittlungen wurde aus der Wohnung nichts entwendet. An der Wohnungstür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345 0 zu melden.

9. Einbruch in Bar,

Wiesbaden, Nerostraße, Samstag, 25.03.2023

(js) Im Verlaufe des Samstages wurde eine Bar in der Nerostraße von Einbrechern angegangen. Die bislang unbekannten Täter stiegen vermutlich über ein Kellerfenster in die Lokalität ein und entwendeten dort Bargeld. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen der Schließung der Bar um 02:30 Uhr bis in die Nachmittagsstunden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

10. Einbruch in Wohnung,

Mainz-Kastel, An der Gabelung, Samstag, 25.03.2023, 12:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(js) Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel kam es im Verlaufe des Samstagnachmittags. Unbekannte Täter drangen über ein Fenster in die Wohnung in der Straße An der Gabelung ein, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Wer in diesem Zusammenhang am Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in Verbindung.

11. Körperliche Auseinandersetzungen

Wiesbaden, Rheinstraße, Samstag, 25.03.2023, 21:05 Uhr und 23:55 Uhr

(kk)Am Samstag gegen 21:05 Uhr war ein 27-jähriger Mann in der Rheinstraße zu Fuß unterwegs als er von mehreren Personen angegriffen und verletzt wurde. Der 27-Jährige schilderte, dass er aus unbekannten Gründen von der Personengruppe mehrfach geschlagen wurde, bis er am Boden lag. Die Angreifergruppe konnte unerkannt flüchten. Die Angreifer seien, laut Zeugenangaben, zwischen 17 und 18 Jahren alt gewesen. Einer der Männer sei mit einem beigen Kapuzenpullover und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen.

Gegen 23:55 Uhr wurden zwei Männer (49-Jahre und 55-Jahre) in der Rheinstraße ebenfalls von einer Personengruppe angegriffen. Erhebliche Gesichtsverletzungen erlitt der 55-Jährige und musste wegen der Gesichtsverletzungen einem Krankenhaus behandelt werden. Sein 49-jähriger Begleiter wurde leicht an der Hand verletzt. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten und sollen im Alter zwischen 20 Jahren und 25 Jahren gewesen sein.

Die Ermittlungen hat in beiden Fällen das Haus des Jugendrechts aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

12. Mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Wagemannstraße, Sonntag, 26.03.2023, 03:15 Uhr

(kk)Ein 21-jähriger Wiesbadener wurde am Sonntagmorgen in der Wagemannstraße Ecke Marktstraße von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Der Täter soll ohne ersichtlichen Grund dem 21-Jährigen das Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sei der Angreifer unerkannt geflüchtet.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

13. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Stadtgebiet, Samstag/Sonntag, 25./26.03.2023, 19:00 Uhr - 03:00 Uhr

(kk)In der vergangenen Nacht führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und dem Schlachthof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. In der zurückliegenden Nacht waren die Einsatzkräfte sowohl uniformiert, als auch zivil unterwegs. Es wurden mehrere Personengruppen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden im Zusammenhang mit den Kontrollen in der Waffenverbotszone keine verbotenen Gegenstände oder sonstige gefährliche Gegenstände festgestellt.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

