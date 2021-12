Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mehrere Körperverletzungen und Bedrohungen+++64-Jährige mit Wassertrick bestohlen+++Sprinter entwendet+++Parkhausausfahrt blockiert+++Fußgängerin bei Unfall verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Bedrohung mit Messer,

Wiesbaden, Paulinenstraße, Warmer Damm, Sonntag, 19.12.2021, 00.10 Uhr

(akl) Ein 25 Jahre alter Mann aus Wiesbaden ist am Sonntag gegen 00.10 Uhr in der Paulinenstraße von einem 19jährigen Taunussteiner zunächst angerempelt und dann mit einem Messer bedroht worden. Verständigte Polizeikräfte konnten den Mann noch in der Parkanlage Warmer Damm in Höhe des Ententeiches stellen und festnehmen. Auf seiner Flucht soll der Taunussteiner noch zwei weitere Personen mit dem Messer bedroht haben. Die Polizei sucht nun diese Geschädigten und weitere Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Streit unter Männern eskaliert,

Wiesbaden, Kastellstraße, Freitag, 17.12.2021, 21:02

(wo) Am Freitagabend kam es in der Kastellstraße zu einem handfesten Streit bei welchem ein 26-Jähriger seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht schlug.

Nach einem kurzen Gespräch schlug der Täter dem Wiesbadener unvermittelt mit der Faust in dessen Gesicht, wodurch der 26-Jährige zu Boden stürzte. Am Boden liegend trat der Täter dem jungen Mann noch einmal gegen den Oberkörper und flüchtete anschließend zu Fuß. Aufgrund der Verletzungen wurde der 26-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Mit Hilfe von Zeugenaussagen und polizeilichen Ermittlungen konnte der Täter im Nachgang festgestellt werden. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

3. Gejagt und getreten,

Wiesbaden, Goldgasse, Samstag, 18.12.2021, 14.55 Uhr

(akl) Ein 52 Jahre alter Mann aus Wiesbaden ist am Samstag gegen 14.55 Uhr in der Goldgasse von zwei männlichen Personen attackiert worden. Die Männer beleidigten zunächst den Wiesbadener und rannten auf ihn zu. Dieser flüchtete in die Langgasse, stolperte jedoch und kam zu Fall. Die beiden Tatverdächtigen hätten ihn dadurch eingeholt und am Boden liegend ins Gesicht getreten. Anschließend seien sie weggerannt. Die durch frühere Begegnungen dem Wiesbadener bekannten Personen konnten durch die Polizei ermittelt werden. Sie konnten am Abend in ihrer Wohnung festgenommen werden und wurden einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

4. Beleidigung und Bedrohung,

Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, Samstag, 18.12.2021, 18.20 Uhr

(akl) Ein 14-jähriger Wiesbadener soll am Samstag gegen 18.20 Uhr auf einem Spielplatz in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen zunächst beleidigt und dann mit einem Messer bedroht haben. Durch das beherzte Eingreifen von zwei etwa 15 bis 16 Jahre alten Jungen entfernte sich der Aggressor in Richtung Straße der Republik. Die beiden Jungen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. 64-Jährige mit Wassertrick bestohlen, Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Freitag, 17.12.2021, 13:15-13:50 Uhr

(wo) Unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu benötigen, verschaffte sich eine Täterin am Freitagmittag in der Hans-Böckler-Straße Zutritt zur Wohnung einer 64-Jährigen und entwendete die Geldbörse. Die Täterin klingelte bei der Wiesbadenerin und sagte dieser, dass sie die Pflegerin ihrer Nachbarin sei. Aufgrund der Abwesenheit der Nachbarin bat die Täterin die Toilette benutzen zu dürfen. Anschließend verließ sie die Wohnung, um kurze Zeit später erneut zu klingeln. Diesmal fragte sie, ob sie nochmal in der Wohnung warten dürfte. Im Wohnzimmer bat sie um ein Glas Wasser, welches ihr auch gegeben wurde. Nachdem die Täterin die Wohnung verlassen hatte, stellte die 64-Jährige bat fest, dass ihre im Wohnzimmer befindliche Geldbörse gestohlen wurde. Die Frau beschrieb die Täterin wie folgt: 20-30 Jahre alt, 170-180cm groß, normale Statur, dunkle, gelockte, schulterlange Haare, mitteleuropäisches Aussehen, schwarzer Parker, schwarze Hose. Hinweisgeber werden gebeten unter (0611) 345 0 bei der Polizei zu melden.

6. Mercedes-Sprinter entwendet,

Wiesbaden, Spandauer Straße, Freitag, 17.12.2021, 15:30 Uhr bis Samstag, 18.12.2021, 05:00 Uhr

(js) Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde in der Spandauer Straße ein dort abgestellter weißer Mercedes Sprinter gestohlen. An dem zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Samstag, 05:00 Uhr entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-XI 26 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Fußgängerin bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, B54, Freitag, 18.12.2021, 16:50 Uhr

(wo) Am frühen Freitagabend wurde eine 33-Jährige Fußgängerin auf der B54 bei einem Verkehrsunfall schwerverletzt. Die Wiesbadenerin wollte in Höhe des Hofgut Adamstal die Straße überqueren und schätzte dabei die herannahende 66-Jährige Autofahrerin falsch ein, welche die B54 stadteinwärts befuhr. Trotz eingeleiteten Bremsvorgang kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Auto. Letztere wurde mit der rechten Fahrzeugfront getroffen und fiel nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallstelle war für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

8. Parkhausausfahrt blockiert,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 18.12.2021, 17.10 Uhr bis 19.35 Uhr

(akl) Der Defekt eines Rolltores an der Ausfahrt eines Parkhauses im Kaiser-Friedrich-Ring führte in den Abendstunden des Samstags zu längeren Wartezeiten der parkenden Kundschaft. Gegen 17.10 Uhr wurde das Blockieren eines herabgefahrenen Rolltors festgestellt. Zudem hatten Personen so an dem Tor gerüttelt, dass es aus der Führung sprang und vollkommen die Ausfahrt versperrte. Durch die Feuerwehr musste das Tor aufgeflext werden. Die Polizei sperrte die rechte Fahrspur des Kaiser-Friedrich- Ring in Richtung Bahnhof, damit die eingeschlossenen Autofahrer zügig das Parkhaus verlassen konnten.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell