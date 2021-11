Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten

Eberstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 16.00 Uhr auf der L1030 zwischen Eberstädt und Sonneborn zu einem Verkehrsunfall. Die 29 Jahre alte Fahrerin eines BMW war in Richtung Eberstädt unterwegs und beabsichtigte einen LKW zu überholen. Während des Überholmanövers kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des BMW sowie ein Kind im gleichen Fahrzeug verletzten sich und wurden medizinisch versorgt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der BMW musste abgeschleppt werden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell