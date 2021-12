Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verdacht eines illegalen Straßenrennens - Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Mitte/Westend/Südost/Erbenheim, Mittwoch, 15.12.2021, 19:46 Uhr

(cp)Gestern Abend lieferten sich junge Männer in Wiesbaden augenscheinlich ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und drei Tatverdächtige festgenommen.

Gegen 19:45 Uhr fielen die beiden Autos einer Frau im Kaiser-Friedrich-Ring auf. Hier sollen die beiden grauen Mercedes-Benz AMG nebeneinander mit stark überhöhter Geschwindigkeit und trotz roter Ampel über die Kreuzung zur Schiersteiner Straße gefahren sein. Einige Minuten später meldeten Zeuginnen und Zeugen die hochmotorisierten Fahrzeuge dann in der Wellritzstraße. Hier sollen sie ebenfalls sehr schnell durch die dortige Fußgängerzone gefahren sein. Einige Passanten wären hierbei gefährdet worden. Die Fahrzeuge wurden durch die Polizei gegen 20:50 Uhr in Wiesbaden Erbenheim vorgefunden und zunächst einer der Fahrer, ein 23-jähriger Wiesbadener festgenommen. Kurze Zeit später wurde dort auch der 22-jährige Besitzer des anderen Mercedes festgenommen. Wer sein Fahrzeug fuhr ist zu Zeit noch nicht eindeutig geklärt. In diesem Zusammenhang wurde im Laufe der Nacht ein weiterer 22-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Die beiden Autos wurden von der Polizei sichergestellt. Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Menschen, die Fotos oder Videos aufgezeichnet haben, vor allem aber andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, welche gefährdet wurden werden gebeten, sich bei dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell