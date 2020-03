Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 04.03.2020 Spontandemonstration in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Ort: Wiesbaden, Ringkirche Zeit: Mittwoch, 04.03.20, 18.00 - 18.53 Uhr

Am Mittwochabend sammelten sich gegen 18.00 Uhr an der Wiesbadener Ringkirche Teilnehmer zu einer Spontandemonstration unter dem Motto: "Grenzen auf! Leben retten!". Der Aufzug führte über die Rheinstraße, Schwalbacher Straße, Luisenstraße und Kirchgasse in die Schulgasse bis zur Ellenbogengasse und hatte in der Spitze zwischen 60 und 70 Teilnehmer. Nach einem kurzen Redebeitrag wurde der Aufzug in der Ellenbogengasse von der Versammlungsleiterin beendet.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

