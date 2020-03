Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Raubüberfall auf offener Straße - Opfer leicht verletzt Ort: Wiesbaden, Riederbergstraße 4 Zeit: Samstag, 29.02.2020, 00:30 Uhr

Wiesbaden (ots)

(Mü.) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein stark alkoholisierter 31-jähriger Wiesbadener von einer Personengruppe niedergeschlagen und anschließend ausgeraubt. Nach den Angaben des Geschädigten soll es sich bei der Gruppe um vier männlich Personen gehandelt haben, welche er nicht näher beschreiben konnte. Zwei Männer der Gruppe hätten ihn niedergeschlagen, getreten und anschließend seine Geldbörse mit Inhalt geraubt. In der Geldbörse befanden sich neben den Ausweisdokumenten und persönlicher Gegenstände des Geschädigten auch mehrere hundert Euro Bargeld. Der Geschädigte wurde bei dem Überfall leicht im Gesicht und am Handgelenk verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise im Zusammenhang mit dem Überfall nimmt gerne das 1.Pol.Revier unter der Tel.-Nr.: 0611-3452140 entgegen.

