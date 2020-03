Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Am 02.03.2020, um 13:55 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall in der Dotzheimer Str. eine Fußgängerin schwer verletzt.

Ein 82-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Auto aus einem Grundstück in der Dotzheimer Straße nach links abbiegen, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Hierfür musste er die beiden Fahrstreifen in Richtung Dotzheim überqueren und anschließend verbotswidrig über die doppelt durchgezogene Mittellinie fahren. Hierbei übersah er die 74-jährige Fußgängerin, die vom Netto aus auf die andere Straßenseite der Dotzheimer Straße wechseln wollte. Der Autofahrer erfasste die Fußgängerin in der Mitte der Fahrbahn. Diese wurde auf den Boden geschleudert und prallte mit dem Kopf auf die Straße. Nach Behandlung durch einen Notarzt wurde die Frau mit einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der Dotzheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Am Fahrzeug entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Veitinger, PHK -KvD-

