Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall zwischen Wiesbaden-Bierstadt und Wiesbaden-Erbenheim mit zwei schwerverletzten Fahrzeugführern

Wiesbaden (ots)

Am gestrigen Abend um ca. 18:45 h befuhr ein 28-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem Transporter die K 652 (Erbenheimer Straße) aus WI-Bierstadt kommend in Richtung WI-Erbenheim. Kurz vor der Ortseinfahrt Erbenheim kam er aus bisher ungeklärter Ursache den ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und prallte frontal gegen den PKW einer 49-jährigen aus WI-Erbenheim, die ihm entgegen kam. Durch den Aufprall drehte sich der Transporter um 90 Grad und kam einige Meter nach dem Aufprall auf der Fahrbahn zum Stehen. Der PKW der Erbenheimerin kam von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam neben der Straßen auf einer Grünfläche zum Stehen. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Wiesbaden geborgen werden. Während des Bergungsvorgangs wurde sie vom vor Ort befindlichen Notarzt medizinisch versorgt. Sowohl der Fahrer des Transporters als auch die PKW-Fahrerin wurden schwer, glücklicherweise aber nicht lebensgefährlich, verletzt in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert. Die K 652 war von 18:55 h bis etwa 19:50 h komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 12.000,-EUR. Neben mehreren Funkstreifen der Polizeidirektion Wiesbaden, kamen Kräfte der Verkehrsüberwachung der Landeshauptstadt Wiesbaden, der Freiwilligen Feuerwehren aus Bierstadt und Erbenheim, der Berufsfeuerwehr Wiesbaden, sowie zwei Rettungs- und ein Notarztwagen zum Einsatz.

