Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Leerstehendes Einfamilienhaus durch Feuer zerstört

Wiesbaden (ots)

Kastel, Petersweg, 27.12.2019, 21:35 Uhr

In Kastel geriet am Freitagabend im Petersweg ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Brand und wurde hierbei komplett zerstört.

Gegen 21:30 Uhr alarmierten mehrere Anwohner über Notruf die Feuerwehr. Schon wenige Minuten später stand das Haus komplett in Flammen. Auch ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Haus nicht mehr retten, kurz nach deren Eintreffen stürzten bereits Teile des Dachstuhls ein. Das Haus ist komplett zerstört und einsturzgefährdet. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die vor dem Brand verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Hauses gemacht haben, werden gebeten sich dort unter 0611/3450 zu melden.

