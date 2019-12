Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Betrunken gegen Baum gefahren

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Bierstadt, Kloppenheimer Weg, 27.12.2019, 21:15 Uhr

Betrunken prallte am Freitagabend ein 19-jähriger mit einem BMW im Kloppenheimer Weg gegen einen Baum. Er war alleine unterwegs und kam mit leichten Verletzungen davon.

Der junge Wiesbadener war in Richtung Kloppenheim unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er eine Warnbake überrollte. Danach verlor er die Kontrolle, schleuderte quer über die Fahrbahn, prallte links davon gegen einen Baum und wurde danach noch einige Meter weiter in eine Wiese geschleudert. Die Polizei war anschließend schnell zur Stelle. Zwei Beamte befanden sich gerade auf dem Hof des nahegelegenen 4. Reviers, als sie einen Motor aufheulen, anschließend Reifenquietschen und zuletzt einen "dumpfen lauten Knall" hörten. Die beiden fuhren sofort in die Richtung der Geräusche und fanden die Unfallstelle noch vor dem ersten Notruf. Ihnen bot sich ein Trümmerfeld. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des BMW herausgerissen, er lag rund 50 Meter weit vom Unfallfahrzeug entfernt am Straßenrand. Auf über hundert Metern lagen Trümmer auf und neben der Fahrbahn. Eine rund 50 Meter lange Ölspur musste später durch die Feuerwehr entfernt werden. Der junge Mann konnte sich aber selbst aus seinem Auto befreien und wurde mit leichten Verletzungen in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert, wo er sich aber auch einer Blutprobe unterziehen musste. Denn an der Unfallstelle ergab ein Vortest, dass er mit 1,17 Promille unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße für zwei Stunden voll gesperrt.

