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Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht auf der Cronenberger Straße - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Abend des 23.07.2027, gegen 21:20 Uhr kam es in Elberfeld zu einer
Unfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht.

Ein 20-Jähriger war mit seinem Skoda Fabia auf der Cronenberger 
Straße in Richtung Cronenberg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen 
kreuzte vom Klever Platz unvermittelt ein Kleinkraftrad mit zwei 
Personen seinen Weg. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Nutzer des 
Zweirades entfernten sich in der Folge wieder in Richtung Klever 
Platz, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Eine Person humpelt 
während der Flucht zu Fuß.

Die Männer sollen circa 20 Jahre alt und etwa 175 cm bis 180 cm groß 
sein. Einer trug einen weißen Schutzhelm und schwarze Kleidung. Der 
Zweite trug einen schwarzen Schutzhelm, schwarze Oberbekleidung und 
weiße Shorts. Er hatte einen leichten Oberlippenbart.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Das beschädigte Leichtkraftrad wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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