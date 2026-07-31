Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht auf der Cronenberger Straße - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Abend des 23.07.2027, gegen 21:20 Uhr kam es in Elberfeld zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Ein 20-Jähriger war mit seinem Skoda Fabia auf der Cronenberger Straße in Richtung Cronenberg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kreuzte vom Klever Platz unvermittelt ein Kleinkraftrad mit zwei Personen seinen Weg. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Nutzer des Zweirades entfernten sich in der Folge wieder in Richtung Klever Platz, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Eine Person humpelt während der Flucht zu Fuß. Die Männer sollen circa 20 Jahre alt und etwa 175 cm bis 180 cm groß sein. Einer trug einen weißen Schutzhelm und schwarze Kleidung. Der Zweite trug einen schwarzen Schutzhelm, schwarze Oberbekleidung und weiße Shorts. Er hatte einen leichten Oberlippenbart. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Das beschädigte Leichtkraftrad wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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