Polizei Wuppertal

POL-W: SG Festnahme nach Einbruch in Kita - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (29.07.2026, gegen 01:45 Uhr), nahm die Polizei einen 42-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht in eine Kindertagesstätte eingebrochen zu sein. Ein Anwohner meldete sich bei der Polizei und gab an, das Klirren einer Fensterscheibe gehört zu haben. Als die Beamten eintrafen, stellten sie eine eingeschlagene Scheibe einer Kindertagesstätte in der Sternstraße fest. In dem Objekt trafen die Polizisten den deutsch-polnischen Tatverdächtigen an. Der Mann ist polizeibekannt und drang in den vergangenen Wochen mehrfach in kirchliche Räumlichkeiten in der Hackhauser Straße ein. Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der vorbestrafte Tatverdächtige gestern (29.07.2026) dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

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