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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Festnahme nach Einbruch in Kita - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (29.07.2026, gegen 01:45 Uhr), nahm die 
Polizei einen 42-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht in eine 
Kindertagesstätte eingebrochen zu sein. 

Ein Anwohner meldete sich bei der Polizei und gab an, das Klirren 
einer Fensterscheibe gehört zu haben. Als die Beamten eintrafen, 
stellten sie eine eingeschlagene Scheibe einer Kindertagesstätte in 
der Sternstraße fest. In dem Objekt trafen die Polizisten den 
deutsch-polnischen Tatverdächtigen an. Der Mann ist polizeibekannt 
und drang in den vergangenen Wochen mehrfach in kirchliche 
Räumlichkeiten in der Hackhauser Straße ein. Die Einsatzkräfte nahmen
ihn vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der vorbestrafte 
Tatverdächtige gestern (29.07.2026) dem Haftrichter vorgeführt, der 
antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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