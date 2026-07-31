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Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann leistet Widerstand

Wuppertal (ots)

Gestern (30.07.2026, 14:10 Uhr) leistete ein Mann in Wuppertal 
Widerstand gegen Polizeibeamte, nach dem er ein Hausverbot nicht 
befolgte.

Der 48-Jährige hatte bereits ein Hausverbot in einem Supermarkt an 
der Ronsdorfer Straße bekommen, gegen das er mehrfach verstieß. Als 
Polizeibeamte ihn aufforderten, das Gebäude zu verlassen, beschimpfte
und beleidigte er sie.

In der Folge ergriff er eine zum Verkauf stehende Bratpfanne und 
holte damit aus, vermutlich um damit die Beamten zu verletzen. 

Da sich der Verdacht erhärtete, dass er unter dem Einfluss von 
alkoholischen Getränken stand, wurde ihm im Polizeigewahrsam eine 
Blutprobe entnommen. Hier leistete er weiterhin Widerstand.

Ein 31-Jähriger Polizeibeamter erlitt bei den Widerständen eine 
leichte Verletzung.

Den 48-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der 
Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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