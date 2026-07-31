Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann leistet Widerstand

Wuppertal (ots)

Gestern (30.07.2026, 14:10 Uhr) leistete ein Mann in Wuppertal Widerstand gegen Polizeibeamte, nach dem er ein Hausverbot nicht befolgte. Der 48-Jährige hatte bereits ein Hausverbot in einem Supermarkt an der Ronsdorfer Straße bekommen, gegen das er mehrfach verstieß. Als Polizeibeamte ihn aufforderten, das Gebäude zu verlassen, beschimpfte und beleidigte er sie. In der Folge ergriff er eine zum Verkauf stehende Bratpfanne und holte damit aus, vermutlich um damit die Beamten zu verletzen. Da sich der Verdacht erhärtete, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurde ihm im Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnommen. Hier leistete er weiterhin Widerstand. Ein 31-Jähriger Polizeibeamter erlitt bei den Widerständen eine leichte Verletzung. Den 48-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei.

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