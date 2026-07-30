Polizei Wuppertal

POL-W: W Busunfall am Döppersberg

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (30.07.2026, 09:15 Uhr) kam es am Döppersberg zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Zwei Linienbusse standen nebeneinander an den Linksabbiegespuren vor der Ampel an der Kreuzung Döppersberg und Bundesallee. Nachdem sie bei Grünlicht losfuhren, kam es beim Abbiegen zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In dem Bus einer 35-Jährigen Fahrerin erlitten zwei Personen (w, 7, m, 27) leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Fahrer des zweiten Busses (49) sowie seine Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen für den Fahrzeugverkehr.

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