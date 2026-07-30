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Polizei Wuppertal

POL-W: W Busunfall am Döppersberg

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (30.07.2026, 09:15 Uhr) kam es am Döppersberg zu einem 
Unfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Zwei Linienbusse standen nebeneinander an den Linksabbiegespuren vor 
der Ampel an der Kreuzung Döppersberg und Bundesallee. Nachdem sie 
bei Grünlicht losfuhren, kam es beim Abbiegen zum Zusammenstoß beider
Fahrzeuge. 

In dem Bus einer 35-Jährigen Fahrerin erlitten zwei Personen (w, 7, 
m, 27) leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Der Fahrer des zweiten Busses (49) sowie seine Fahrgäste blieben 
unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen für den 
Fahrzeugverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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