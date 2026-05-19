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Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßliche Brandstiftung in Toilette und einem Lagerraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Brandstiftung ist vermutlich der Auslöser für ein Feuer, welches am Montagvormittag, 18. Mai, gegen 10.20 Uhr in einer Toilettenanlage und in einem Lagerraum am Friedhof Im Dörener Feld in Paderborn ausgebrochen ist. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen hatten eine Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zeitnah löschen. Trotzdem entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei stellte bei den Ermittlungen fest, dass im Bereich des Lagerraums Fenster beschädigt waren. Möglicherweise hat der Täter darüber die Brände gelegt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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