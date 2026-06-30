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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vermisstensuche nach dem 77-jährigen Hartmut K. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

POL-W: SG Vermisstensuche nach dem 77-jährigen Hartmut K. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe
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Wuppertal (ots)

Seit dem Morgen wird der 77-jährige Hartmut K. aus Solingen vermisst.
Zuletzt wurde er an der Grabenstraße in Ohligs gesehen. 

Hartmut K. ist circa 1,80 m groß und hat eine dünne Statur. Er hat 
graues Haar und ist Brillenträger. Zuletzt bekleidet war er mit einem
schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose und führte eine braune 
Umhängetasche mit sich. 

Der Vermisste ist möglicherweise räumlich und zeitlich nicht 
orientiert. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202 284 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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