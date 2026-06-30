Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vermisstensuche nach dem 77-jährigen Hartmut K. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

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Wuppertal (ots)

Seit dem Morgen wird der 77-jährige Hartmut K. aus Solingen vermisst. Zuletzt wurde er an der Grabenstraße in Ohligs gesehen. Hartmut K. ist circa 1,80 m groß und hat eine dünne Statur. Er hat graues Haar und ist Brillenträger. Zuletzt bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose und führte eine braune Umhängetasche mit sich. Der Vermisste ist möglicherweise räumlich und zeitlich nicht orientiert. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer zu melden.

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