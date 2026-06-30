Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht vor der Polizei - Führerschein weg - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (30.06.2026, 02:45 Uhr), versuchte ein BMW-Fahrer vor der Polizei zu flüchten. Polizeibeamten fiel ein BMW auf der Bundesallee auf, der die Kreuzung Döppersberg mit hoher Geschwindigkeit überquerte. Als ihm signalisiert wurde anhalten zu müssen, bog er mit hoher Geschwindigkeit in die Straße Islandufer ab. Er setzte seine Fahrt über die Weststraße und dann über die Immermannstraße auf die Bundesallee in Richtung Vohwinkel auf der Gegenfahrspur fort. Dort beschleunigte er den BMW weiter trotz entgegenkommender Fahrzeuge. An der Kreuzung Robert-Daum-Platz bog er nach links in die Tannenbergstraße ab und von dort über die Hoeftstraße in die Alsenstraße. Dort musste der BMW-Fahrer anhalten, da ein Fahrzeug auf der Fahrbahn stand. Hier konnten der 21-Jährige Fahrer und seine ebenfalls 21-jährige Beifahrerin von Polizisten festgehalten werden. Da der Verdacht entstand, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein, der BMW eine Schreckschusswaffe sowie die Mobiltelefone der Fahrzeuginsassen wurden beschlagnahmt. Zudem legten die Beamten einen Bericht zur Prüfung vor, ob der BMW-Fahrer über die geistige Reife verfügt, ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Raum zu führen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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