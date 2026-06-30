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Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht vor der Polizei - Führerschein weg - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (30.06.2026, 02:45 Uhr), versuchte
ein BMW-Fahrer vor der Polizei zu flüchten.

Polizeibeamten fiel ein BMW auf der Bundesallee auf, der die Kreuzung
Döppersberg mit hoher Geschwindigkeit überquerte. Als ihm 
signalisiert wurde anhalten zu müssen, bog er mit hoher 
Geschwindigkeit in die Straße Islandufer ab. Er setzte seine Fahrt 
über die Weststraße und dann über die Immermannstraße auf die 
Bundesallee in Richtung Vohwinkel auf der Gegenfahrspur fort. Dort 
beschleunigte er den BMW weiter trotz entgegenkommender Fahrzeuge. An
der Kreuzung Robert-Daum-Platz bog er nach links in die 
Tannenbergstraße ab und von dort über die Hoeftstraße in die 
Alsenstraße.
Dort musste der BMW-Fahrer anhalten, da ein Fahrzeug auf der Fahrbahn
stand. 

Hier konnten der 21-Jährige Fahrer und seine ebenfalls 21-jährige 
Beifahrerin von Polizisten festgehalten werden.

Da der Verdacht entstand, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen
stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein, der BMW 
eine Schreckschusswaffe sowie die Mobiltelefone der Fahrzeuginsassen 
wurden beschlagnahmt.

Zudem legten die Beamten einen Bericht zur Prüfung vor, ob der 
BMW-Fahrer über die geistige Reife verfügt, ein Kraftfahrzeug im 
öffentlichen Raum zu führen. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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