POL-W: SG Schwerverletzter Radfahrer nach Alleinunfall
Wuppertal (ots)
Montagmitttag (29.06.2026, 12:45 Uhr) verunfallte ein 47-jähriger Radfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Der Zweiradfahrer fuhr auf einem Waldweg unweit der Ortschaft Hörath in Burg. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 47-Jährige aufgrund einer Unebenheit die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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