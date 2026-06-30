POL-W: SG Schwerverletzter Radfahrer nach Alleinunfall

Wuppertal (ots) - Heute, in den frühen Morgenstunden (30.06.2026, 02:45 Uhr), versuchte ein BMW-Fahrer vor der Polizei zu flüchten. Polizeibeamten fiel ein BMW auf der Bundesallee auf, der die Kreuzung Döppersberg mit hoher Geschwindigkeit überquerte. Als ihm signalisiert wurde anhalten zu müssen, bog er mit hoher Geschwindigkeit in die Straße Islandufer ab. Er setzte seine Fahrt über die Weststraße und dann über ...

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