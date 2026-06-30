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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzter Radfahrer nach Alleinunfall

Wuppertal (ots)

Montagmitttag (29.06.2026, 12:45 Uhr) verunfallte ein 47-jähriger 
Radfahrer und erlitt schwere Verletzungen.

Der Zweiradfahrer fuhr auf einem Waldweg unweit der Ortschaft Hörath 
in Burg. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 47-Jährige aufgrund 
einer Unebenheit die Kontrolle über sein Rad und stürzte. 

Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom 
Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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