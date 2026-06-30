Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße

Wuppertal (ots)

Am 30.06.2026, gegen 00:50 Uhr, kam es bei einer Veranstaltung in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung. Ein 54-jähriger Mann geriet am Rande einer Veranstaltung mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 54-Jährige durch einen Gegenstand am Kopf verletzt. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte und später im Krankenhaus versorgt. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde zudem von einem der Beteiligten Reizgasspray eingesetzt. Vier Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

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