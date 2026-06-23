POL-W: W Fußgängerin mit Auto zusammengestoßen
Wuppertal (ots)
Gestern (22.06.2026, 15:15 Uhr) kam es in Barmen zu einem Unfall bei dem eine Fußgängerin (15) Verletzungen erlitt. Die 15-Jährige war zunächst auf dem Gehweg der Gewerbeschulstraße unterwegs. Als sie zwischen am Fahrbahnrand geparkten Autos auf die Fahrbahn trat, wurde sie von dem VW Golf einer 54-Jährigen erfasst, die in Richtung Obere-Lichtenplatzer Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß und dem darauffolgenden Sturz erlitt die Teenagerin mehrere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.
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