Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgängerin mit Auto zusammengestoßen

Wuppertal (ots)

Gestern (22.06.2026, 15:15 Uhr) kam es in Barmen zu einem Unfall bei dem eine Fußgängerin (15) Verletzungen erlitt. Die 15-Jährige war zunächst auf dem Gehweg der Gewerbeschulstraße unterwegs. Als sie zwischen am Fahrbahnrand geparkten Autos auf die Fahrbahn trat, wurde sie von dem VW Golf einer 54-Jährigen erfasst, die in Richtung Obere-Lichtenplatzer Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß und dem darauffolgenden Sturz erlitt die Teenagerin mehrere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

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