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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgängerin mit Auto zusammengestoßen

Wuppertal (ots)

Gestern (22.06.2026, 15:15 Uhr) kam es in Barmen zu einem Unfall bei 
dem eine Fußgängerin (15) Verletzungen erlitt.

Die 15-Jährige war zunächst auf dem Gehweg der Gewerbeschulstraße 
unterwegs. Als sie zwischen am Fahrbahnrand geparkten Autos auf die 
Fahrbahn trat, wurde sie von dem VW Golf einer 54-Jährigen erfasst, 
die in Richtung Obere-Lichtenplatzer Straße fuhr.

Bei dem Zusammenstoß und dem darauffolgenden Sturz erlitt die 
Teenagerin mehrere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Versorgung in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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