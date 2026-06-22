Polizei Wuppertal

POL-W: W Vohwinkel: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Nach einer mutmaßlichen Unfallflucht auf der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel am Samstagvormittag, 20.06.2026, gegen 10:30 Uhr sucht die Polizei Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wendete der Fahrer eines Ford Transit auf Höhe der Bushaltestelle Brucher Straße und touchierte dabei mit seinem Heck einen geparkten grauen VW Touran. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Wendevorgang und den möglichen Zusammenstoß der Fahrzeuge beobachtet haben.

Insbesondere ein Mann, der die Beamten, welche die Kaiserstraße zur betreffenden Uhrzeit mit ihrem Streifenwagen befuhren, kurz nach dem Unfall auf das Geschehen aufmerksam machte, sowie der Fahrer eines Transporters, der den mutmaßlichen Unfall ebenfalls beobachtet haben will, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Kontaktnummer lautet 0202 284 0.

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