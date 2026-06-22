PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Vohwinkel: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Nach einer mutmaßlichen Unfallflucht auf der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel am Samstagvormittag, 20.06.2026, gegen 10:30 Uhr sucht die Polizei Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wendete der Fahrer eines Ford Transit auf Höhe der Bushaltestelle Brucher Straße und touchierte dabei mit seinem Heck einen geparkten grauen VW Touran. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Wendevorgang und den möglichen Zusammenstoß der Fahrzeuge beobachtet haben.

Insbesondere ein Mann, der die Beamten, welche die Kaiserstraße zur betreffenden Uhrzeit mit ihrem Streifenwagen befuhren, kurz nach dem Unfall auf das Geschehen aufmerksam machte, sowie der Fahrer eines Transporters, der den mutmaßlichen Unfall ebenfalls beobachtet haben will, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Kontaktnummer lautet 0202 284 0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 10:08

    POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen - Zeuge verletzt

    Wuppertal (ots) - Am Freitagmorgen (19.06.2026, 06:00 Uhr) beraubte ein Mann eine Spielhalle in der Barmer Innenstadt. Ein Sicherheitsdienst meldete die Tat telefonisch der Polizei. Der Täter hatte unter Vorhalt eines Messers der Angestellten (27) der Spielhalle gedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Dabei kam es zu einem Gerangel mit einem Zeugen (63), der mutmaßlich versuchten die Tat zu stoppen. Dem ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:16

    POL-W: W E-Scooterfahrer versucht zu flüchten - Polizeibeamter verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (18.06.2026, 15:25 Uhr) versuchte der Fahrer eines E-Scooters vor einer Kontrolle zu flüchten und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Zwei 17-Jährige, die verbotener Weise auf einem E-Scooter fuhren, wurden im Rahmen einer Standkontrolle auf der Mirker Straße kontrolliert. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren