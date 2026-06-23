PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Trickbetrüger schlagen in Remscheid zu

POL-W: RS Trickbetrüger schlagen in Remscheid zu
  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Gestern (22.06.2026, 10:30 Uhr) kam es in Remscheid zu einem 
Trickbetrug.

Ein bislang Unbekannter meldete sich telefonisch bei einer 
87-Jährigen im Bereich Struck und gab vor ihr, Enkel zu sein. Er sei 
in einem Krankenhaus und benötige dringend Geld für ein 
lebensnotwendiges Medikament. 

In der Absicht, ihrem Enkel zu helfen, übergab sie kurze Zeit später 
einem Mann eine größere Summe Bargeld und Schmuck.

Der Verdächtige ist circa 40 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte 
schwarze, kurze Haare und war dunkel bekleidet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 
entgegen.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam zu machen.

 https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
  klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
  unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
  misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
  beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen 
  konfrontiert werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
  Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
  ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
  finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
  Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
  Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
  entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 16:22

    POL-W: W Kleinkind stirbt nach Sturz aus Mehrfamilienhaus

    Wuppertal (ots) - Am heutigen Mittag (22.06.2026) kam es auf der Berliner Straße in Wuppertal zu einem tödlichen Sturz eines Kleinkindes. Gegen 12:50 Uhr erhielten Polizei und Rettungsdienst Kenntnis von einem schwerverletzen Kind auf dem Gehweg. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte das zweijährige Kind aus einem der oberen Stockwerke gestürzt sein. Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Krankenhaus, wo es ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:41

    POL-W: W Vohwinkel: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Unfallflucht

    Wuppertal (ots) - Nach einer mutmaßlichen Unfallflucht auf der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel am Samstagvormittag, 20.06.2026, gegen 10:30 Uhr sucht die Polizei Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wendete der Fahrer eines Ford Transit auf Höhe der Bushaltestelle Brucher Straße und touchierte dabei mit seinem Heck einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren