Polizei Wuppertal

POL-W: RS Trickbetrüger schlagen in Remscheid zu

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Gestern (22.06.2026, 10:30 Uhr) kam es in Remscheid zu einem Trickbetrug. Ein bislang Unbekannter meldete sich telefonisch bei einer 87-Jährigen im Bereich Struck und gab vor ihr, Enkel zu sein. Er sei in einem Krankenhaus und benötige dringend Geld für ein lebensnotwendiges Medikament. In der Absicht, ihrem Enkel zu helfen, übergab sie kurze Zeit später einem Mann eine größere Summe Bargeld und Schmuck. Der Verdächtige ist circa 40 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte schwarze, kurze Haare und war dunkel bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam zu machen. https://t1p.de/iwfxv - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell